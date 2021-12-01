Son Dakika! Sağlık Bakanı: Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız. " ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A ZAM HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan'a bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

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