FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘Şahane’ ve ‘efsane’ indirimine Bakanlık ayarı! Aykırı bulunursa inceleme başlatılacak

‘Şahane’ ve ‘efsane’ indirimine Bakanlık ayarı! Aykırı bulunursa inceleme başlatılacak

31.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği Kasım ayı indirimleri için geri sayım başladı. Ancak Efsana Cuma indirimleri öncesi Ticaret Bakanlığı ‘şahane’ ve ‘efsane’ gibi adlarla düzenlenen indirim kampanyalarına ilişkin vatandaşlara uyarı geldi. Taklit ürün ve fiyat uyarısında bulunan Bakanlık, kurallara aykırı hareket eden markalara inceleme başlatılacağını da açıkladı.

‘Şahane’ ve ‘efsane’ indirimine Bakanlık ayarı! Aykırı bulunursa inceleme başlatılacak

Kasım ayına girilmesiyle birçok marka büyük indirime gitmeye hazırlanıyor. Bu yıl 25 Kasım’da başlayacak olan Black Friday, ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de de yapılıyor. Türkiye’de ‘Efsane Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’ gibi isimlerle anılan indirim günleri için birçok firma bu güne özel indirimlerle satışlarını artırmayı hedeflerken, tüketiciler ise indirimli alışveriş fırsatından yararlanmak istiyor.

iStock-1215812761

Ancak her sene olduğu gibi bu sene de ‘indirim’ adı altında fırsatçıların harekete geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda indirim günleri öncesi Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, internet alışverişlerinde malın veya hizmetin özellikleri, fiyatı gibi unsurların karşılaştırılması, satıcı ve sağlayıcı hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi uyarısında bulundu.

Buna göre, tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralanıyor:

5

SATICILARA İLİŞKİN ÖN İNCELEME UYARISI

Gerçekten ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti belirleyerek, sadece bu ihtiyaçları gidermek amacıyla alışveriş yapılmalı.
Alışveriş öncesinde arama motorlarında satıcı hakkında kısa bir ön incelemede bulunularak, satıcı/sağlayıcının (açık ad ve adres, ticari unvan, sabit telefon numarası, vergi kimlik numarası, MERSİS kaydı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kaydı, güven damgası akreditesi gibi) ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı kontrol edilmeli. Gerekirse satıcı/sağlayıcı hakkındaki şikayetler ve bu şikayetlere ilişkin satıcıların müşteri destek planlarının incelenmesi olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.
Çevrim içi alışverişte malın veya hizmetin özellikleri, fiyatı gibi unsurlarının kolay, hızlı ve ücretsiz karşılaştırma imkanı olduğu göz önüne alınarak, benzer mecralardan ürünün yaklaşık fiyatının araştırılması fiyat konusunda aldatılmayı önleyebilir.

iStock-1203071160

YÜKSEK İNDİRİMLERE DİKKATLİ YAKLAŞIN

İndirim kampanyaları kapsamında birçok alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda indirim yapıyor ya da yaptığını iddia ediyor. Satıcıların, önce ürünlerin fiyatlarını artırması, sonra ise bu fiyat üzerinden indirim yapmasına sıklıkla rastlanıyor. Tüketicilerin bu gibi uygulamalara karşı son derece dikkatli olması önem taşıyor. Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlamak için ürünlerin önceki satış fiyatlarını araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekiyor.
İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adı kontrol edilmeli.

6

Sosyal medyada gezinirken karşılaşılan tanıtım ve ilanlara karşı, bu sitelerin taklit olması ihtimali dikkate alınarak satıcı ve sağlayıcının kendi sitesinden ürünü ve fiyatını kontrol etmek gerekiyor.
İnternetten alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığının kontrolü önem taşıyor.
Ödeme yapmadan önce, yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken ön bilgiler mutlaka okunmalı ve bilgilerin doğruluğu araştırılmalı. Satıcı bilgileri, ödenecek toplam tutar ve cayma hakkına ilişkin ayrıntılar öğrenilmeli.

STOK, GEREKÇE GÖSTERİLMEMELİ

Söz konusu indirim kampanyaları döneminde satıcı ve sağlayıcıların da dikkat etmesi gereken hususlar şu şekilde belirlendi:

Yasal olarak tüketiciye verilmesi gereken (malın toplam fiyatı ile temel özellikleri, iletişim bilgileri, cayma hakkının kullanılıp kullanılamayacağı, bu hakkın kullanım süresi) tüm bilgiler, yasal süresinde, açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmeli.
Malın teslimi, hizmetin ifası, cayma hakkının kullanılması durumunda bedel iadesi gibi konularda mevzuatta belirlenen tüm sürelere eksiksiz uyulmalı.
Bedel iadeleri, hem yasal süresinde hem de satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapılmalı.
Tüketiciler, stokta bulunmama, tedarik edememe gibi gerekçelerle mağdur edilmemeli. Bu çerçevede, mesafeli satışlarda, stok ve ürün tedariki aşamalarına her zamankinden daha hassas ve profesyonel davranılmalı.

SATIŞA SUNULAN MİKTAR BELİRTİLMELİ

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin indirimden önceki fiyatı, satışa sunulan miktar sınırlı ise bu miktar açık ve anlaşılır biçimde belirtilmeli.
İndirimli satış reklamlarında, hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemeli.
Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınmalı.

iStock-1254508881

UYMAYANA İNCELEME

Bakanlık tarafından aykırılıkların tespiti halinde idari müeyyide uygulanırken özel indirim günlerine yönelik Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından da resen inceleme başlatılacağı da duyuruldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu! Yeni dönem başlıyor: 'Çığır açacak' Bakan duyurdu! Yeni dönem başlıyor: 'Çığır açacak'
MEB banka promosyonu tutarı belli oldu! İşte yeni rakamMEB banka promosyonu tutarı belli oldu! İşte yeni rakam
EYT'de emekli olmak zorunlu mu?EYT'de emekli olmak zorunlu mu?
Anahtar Kelimeler:
indirim Efsane Cuma

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

'Beni kınamayın' deyip itiraf etti! "Kocamı abisiyle aldatıyorum" deyip anlattı

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

İlan sayfalarında TOGG hareketliliği!

İlan sayfalarında TOGG hareketliliği!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.