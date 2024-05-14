'Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Hafize Gaye Erkan' iddiası gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan jet açıklama: BDDK Başkanı mı oluyor?

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Eski TCMB şimdi BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanacağı, Exim Bank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım'ın yönetim kurulu başkanlarının görevlerine son verileceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti.

HAFİZE GAYE ERKAN İDDİALARINA YALANLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti" başlığıyla bugün bir internet sitesinde yayınlanan haberle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık o iddiaları yalanlarken, "Gerçek Gündem isimli internet sitesi son günlerde Sayın Bakanımıza atfen gerçek dışı haberler yapmaktadır. Bugün de 'Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti' şeklinde bilinçli ve bir maksat için yapıldığı anlaşılan haberlerine devam ettiği görülmüştür. Bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup, masa başı kendi uydurmalarıdır. İtibar etmeyiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.







