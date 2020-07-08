Sahte pırlanta tuzağına dikkat! Gerçeği 7 bin TL, sahtesi 7,5 lira

Çok sayıda vatandaşın bir göz aldanmasına kurban olduğunu belirten Kuyumcular Çarşısı esnafından Murat Buyrukçu, pırlanta alışverişi yaparken dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Bijuteriden alınmış sahte takılarla 18 ayar üzerine yapılmış orijinal pırlantaların çıplak gözle fark edilebileceğini ifade eden Buyrukçu, "Ancak mozanit denilen orijinal olmayan pırlantalar da var. Bin liraya pırlanta yüzük, yanında gümüş ya da altın kolye hediyeli satışlar oluyor. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bu reklamlardaki yüzükler düşük ayar, örneğin 8 ayar üzerinden yapılıyor. Üzerindeki taşları en küçüğünden kullanıp 5-6 taneyi bir araya getirip tek taş görüntüsü veriyorlar. Televizyon ya da gazetelerdeki reklamlara baktığınızda onlar büyük bir tek taş gibi görünüyor. Ama bu bir göz aldanmasıdır. Bunlar ticari ürünlerdir. Yapıp satmakta sakınca yok. Ancak vatandaşlar bin liraya ucuz pırlanta alabileceklerini düşünmesinler. Güvenilir bir alışveriş için yıllardır bildikleri kuyumculardan şaşmasınlar" dedi.

Özellikle uluslararası sertifikaların güvenilir olduğunu anlatan Murat Buyrukçu, bu sertifikaya sahip ürünlerin dünyanın neresine gidilirse gidilsin ispatlı bir değere sahip olduğunu söyledi. Bazı pırlanta üreticilerinin de sertifika yaptığını belirten Buyrukçu, bunların uluslararası sertifika kadar geçerli olmadığına dikkat çekerek şöyle devam etti: "Mozanit taşlar laboratuvar ortamında yapılıyor. Gerçek pırlanta ise doğadan çıkan taşlardır. Doğal pırlantada küçük noktalar ve kahverengilikler göze çarpar. O noktalar ve hafif kahverengilik pırlantanın doğal olduğunu gösterir. Mozanit taşlar ise biraz daha yeşilimsidir. Aradaki fiyat farkı da astronomiktir. Pırlantanın bir rayiç bedeli var. En üst kalitesinden en alt kalitesine kadar kodları var. Dünya piyasalarında borsalarda fiyatlar bellidir. Çok büyük bir pırlantayı yarı fiyatına bulduysanız iki kere düşünün. Tek taş pırlanta yüzükler bin 500 lira ile 2 bin liradan başlıyor. Evlilik tekliflerinde takılabilecek ortalama bir pırlanta tek taş yüzüğün fiyatı 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında değişir."