Salgından etkilenen vatandaşa müjde! 10 bin TL kredi imkanı...

Genel çerçevede bu destek paketlerinin özeti; kredi ödemelerinde esneklik sağlamak, düşük faizle kredi imkanı sağlayıp kredi kartı limitlerini artırmak şeklindedir. Aynı zamanda bankalar, işletmelerin kullanmış oldukları fonları da yeniden yapılandırma yoluna giderek küçük ya da büyük bir çok şirkete can suyu olmaktadır. Gelin birlikte bankaların koronavirüs salgını kapsamında açıklamış oldukları destek paketlerine göz atalım. 1-ZİRAAT BANKASI Ziraat Bankası, Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi adı altında müşterilerine düşük faizli, 36 ay ödemeli ve ilk 6 ayı ödemesiz olarak 3000, 5000, 7500 ve 10000 TL'lik 4 adet kredi imkanı sunuyor. Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'ne başvurmak için tıklayabilirsiniz. Ziraat Bankası; müşterilerinin bireysel kredi, kredi kartı ve KMH borçlarını 3 ay süresince erteleyebileceklerini duyurdu. 2-VAKIFBANK Vakıfbank'ın sunduğu Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'nde müşteriler, kredilerini kaç ay ödemek istediklerini seçebiliyorlar. Başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ekonomiye destek paketi kapsamında taksitli, spot ve rötatif kredilerinizi 3 aya kadar öteleyebilirsiniz. Öteleme taleplerinizi Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 3-HALKBANK Halkbank, Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında hane geliri 5000 TL'nin altında olan vatandaşların gıda, sağlık ve kira ödemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 0.49 faizle kredi imkanı vermektedir. Başvurmak için buraya tıklayınız. Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında sağlık çalışanları, 0,95 faizle 150 bin TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilmektedirler. Maaşını Halkbank'tan alan emekliler içinse; 5000 TL'ye kadar olan ihtiyaçları için 0,95 faizle 60 aya varan vadeyle kredi imkanı sağlanmaktadır 4- TÜRKİYE İŞ BANKASI Türkiye İş Bankası, kamu hastanelerinin ihtiyaçları için 10 milyon TL bağışladığını duyurdu. Müşteriler, ihtiyaç duymaları halinde faiz veya taksit ödemelerini 30 Haziran'a kadar uzatabilirler Müşteriler, sağlık ve gıda alışverişleri için kredi kartlarında limit artırımına gidebilecekler.