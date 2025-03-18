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San Marino'nun para birimi nedir? San Marino'nun para biriminin kodu ve sembolü

Burcu Tufan Burcu Tufan
18.03.2025 15:28
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San Marino’da aktif olarak iki ayrı para birimi kullanılır. Bunların ilki dünya genelinde sayısız ülkede kullanılan euro olarak öne çıkar. Ancak San Marino’da 2002 senesine kadar resmi para birimi olarak kabul edilen liraların adı ve temel özellikleri de merak konusudur. Bu nedenle San Marino lirasının ortaya çıkışı ve sembolü gibi önemli bilgiler derlenmelidir.

San Marino'nun para birimi nedir? San Marino'nun para biriminin kodu ve sembolü

İtalya Yarımadası’nın içerisinde yer alan San Marino, Güney Avrupa’nın küçük ülkelerinden biridir. Bu ülkeye ait olan madeni paraların neredeyse 150 sene boyunca resmi para birimi olarak kullanıldığı bilinir. Bununla birlikte San Marino lirası ilk kullanılmaya başladığında değeri İtalyan lirası ile sabitlenmiştir. Dolayısıyla bu madeni paralar İtalya ve Vatikan’da da 2002 senesine kadar resmi para birimi olarak tercih edilmiştir. Buna ek olarak 2002 senesinden itibaren San Marino’da farklı bir para birimi de kullanılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede günümüzde ülkede hangi para birimlerinin kullanıldığı ve San Marino lirasının hangi özelliklere sahip olduğu ele alınmalıdır.

San Marino'nun para birimi nedir?

Güney Avrupa’da İtalya Yarımadası’nın içerisinde bulunan San Marino, Apenin Dağları’nın tepesinde konumlanan küçük bir ülkedir. Bu ülkeye yönelik olan temel yaşam bilgilerini araştıran kişiler ise San Marino para birimini merak eder. San Marino henüz Avrupa Birliği’ne üye olmasa da para birimi olarak euro’yu kullanır. Dolayısıyla ülkenin her bir bölgesinde euro ile alışveriş yapılması mümkündür.

San Marino’da euro’nun para birimi olarak tercih edilmesi 2002 senesine uzanır. Bununla birlikte ülkede euro para birimine ek olarak San Marino lirası da kullanılmaya devam edilir. Ülkenin 2002 senesinde euro’ya geçiş yapılana kadar kullanılan bu madeni paraları günümüzde de tedavüldedir.

San Marino'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

San Marino, 2002 senesinde euro’yu para birimi olarak kabul eden ülkeler arasındadır. Ancak ülkenin eski resmi para birimi olan San Marino lirası da 1865-2002 arasında aktif bir şekilde kullanılmıştır. Bunun yanı sıra San Marino lirası günümüzde de ülkenin birçok bölgesinde ticari faaliyetlerde kullanılır. Dolayısıyla bu madeni para biriminin kodu ITL (SML) olarak belirtilmelidir. San Marino’da hala kullanılan bu madeni paralar geçmişte İtalya ve Vatikan’da da resmi para birimi olarak kabul edilmiştir.

1 İtalyan lirası ile değeri sabitlenen San Marino lirası madeni para grubundadır. Bu bağlamda ilgili para biriminin sembolü de L. olarak açıklanmalıdır. San Marino lirasının tasarımı incelendiğinde ise madeni paranın arka yüzünde ülkenin bayrağındaki sembolün yer aldığı görülür.

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