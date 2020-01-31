FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sanayi kapasite raporu istatistikleri açıklandı

Sanayi kapasite raporu istatistikleri açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Sanayi kapasite raporu, 2019 yılı sonu itibariyle 75 bin 681 adet oldu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2019 yılı sanayi kapasite raporu istatistiklerini açıkladı.

Sanayi kapasite raporu, 2019 yılı sonu itibariyle 75 bin 681 adet oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2019 yılı sanayi kapasite raporu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2018 yılında 73 bin 303 olan kapasite rapor sayısı, 2019 yılında yüzde 3,25 artışla 75 bin 681 oldu. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 41,92’sinde 1-9 arasında, yüzde 41,14’ünde 10-49 arasında, yüzde 8,12’sinde 50-99 arasında, yüzde 6,17’sinde 100-249 arasında, yüzde 2,64’ünde ise 250’den fazla çalışan bulundu.

2019 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 1,48 artışla 3 milyon 179 bin 754 oldu. Toplam çalışanların yüzde 5,16’sı 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,80’i 10-49, yüzde 13,57’si 50-99, yüzde 22,47’si 100-249, yüzde 35,99’u ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edildi. Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (677 bin 474), Bursa (273 bin 871), İzmir (216 bin 397), Kocaeli (204 bin 419) ve Ankara (172 bin 585) oldu. En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Ardahan (270), Bayburt (344), Hakkâri (415), Tunceli (748), Iğdır (762) oldu.

2018-2019 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 64,57’den yüzde 64,01’e düşerken, büyük firmaların payı yüzde 35,43’den yüzde 35,99’a yükseldi. 2018 ile karşılaştırıldığında 2019’de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler; Ağrı (yüzde 48,61), Bayburt (yüzde 35,97), Muş (yüzde 31,13), Bitlis (yüzde 27,55), Kilis (yüzde 27,19). 2018 ile karşılaştırıldığında 2019’de sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler; Hakkari (-yüzde 30,72), Siirt (- yüzde 25,43), Bingöl (-yüzde 25,27), Tunceli (-yüzde 17,44), Kars (-yüzde 12,38) oldu.

Bölgeler bazında sanayi istihdamında artış; Orta Anadolu (yüzde 7,18), Ortadoğu Anadolu (yüzde 6,53) Güneydoğu Anadolu (yüzde 4,01) şeklinde gerçekleşti. Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler; Kuzeydoğu Anadolu (-yüzde 3,56) , Batı Marmara (-yüzde 1,30), Doğu Marmara (-yüzde 0,54) oldu. 2019 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da çalıştı. Doğu Marmara’da çalışan 35 bin 387 mühendise karşılık, İstanbul’da 33 bin 684, Batı Anadolu’da 27 bin 836, Ege’de 21 bin 621, Akdeniz’de 9 bin 196 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi. Toplam çalışanların yüzde 4,76’sını mühendis, yüzde 4,63’ünü teknisyen, yüzde 6,47’sini usta, yüzde 71,90’nını işçi, yüzde 11,14’ünü idari personel oluşturdu.
2019 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 42,02 kişi çalıştı. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Kırklareli (101,35) olurken daha sonra sırası ile Çankırı (100,03), Zonguldak (90,25), Tekirdağ (84,33), Bartın (81,33) illeri geldi.

2018-2019 döneminde;
Yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,20’den yüzde 2,31’e,
Orta-Yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 24,06’dan yüzde 23,41’e,
Orta-Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 33,52’den yüzde 31,57’ye,
Düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 40,22’den yüzde 42,71’e şeklinde değişti.

2019 yılı sonu itibariyle kapasite raporlarının bin 914’ü yüksek teknoloji konularında düzenlendi. Geçerli olan kapasite raporlarına göre bin 914 kapasite raporu yüksek teknoloji ürünleri, 19 bin 421 kapasite raporu orta-yüksek teknoloji, 26 bin 189 kapasite raporu orta-düşük teknoloji ve 35 bin 424 kapasite raporu düşük teknoloji konusunda düzenlendi.
2019 yılı sonu itibariyle en çok kapasite raporu fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) konusunda yapıldı. En çok kapasite raporu yüzde 11,01 oranında fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) faaliyet grubunda düzenlendi. Daha sonra en çok kodlanan faaliyet grupları sırası ile gıda ürünlerinin imalatı yüzde 10,09, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı yüzde 8,93, tekstil ürünlerinin imalatı yüzde 7,72, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı yüzde 6,96 oranlarında gerçekleşti.
En az kapasite raporu düzenlenen son beş faaliyet grubu; tütün ürünleri imalatı (yüzde 0,08), diğer hizmet faaliyetleri (yüzde 0,03), balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği (yüzde 0,02), ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (yüzde 0,01) ve ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi (yüzde 0,003) olarak sıralandı.

2019 yılı sonu itibariyle en çok sanayi kapasite raporu İstanbul, en az Bayburt’ta düzenlendi. En çok kapasite raporu düzenlenen ilk beş il sırası ile İstanbul (22 bin 324), Ankara (5 bin 108), Bursa (4 bin 927), İzmir (4 bin 786) ve Konya (2 bin 852) oldu. En az kapasite raporu düzenlenen son beş ile sırası ile Bayburt (18), Ardahan (23), Hakkâri (33), Tunceli (36) Ağrı (40), oldu.
2019 yılı sonu itibariyle bin 536 yabancı sermayeli firma kapasite raporu yaptırmış oldu. Yabancı sermayeli firmaların üretim tesislerinin en çok olduğu il İstanbul (224) oldu. Daha sonra sırası ile Kocaeli (206), İzmir (205), Bursa (144) ve Tekirdağ (82) oldu. Yabancı sermayeli firmaların kapasite raporu yaptırdıkları tesislerin faaliyet grubuna göre ilk beş sıralaması fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) (168), kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı (144), kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı (144) , başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı (135) ve motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (113) biçiminde oldu.

En çok yabancı sermayeli sanayi tesisi Almanya sermayeli
Yabancı sermayeli sanayi tesisleri sayısında 226 adetle Almanya ilk sırada yer aldı. Daha sonra sırası ile Hollanda (132), İtalya (85), Fransa (79), Amerika Birleşik Devletleri (61) geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Altına WHO darbesi! Fiyatlar düştüAltına WHO darbesi! Fiyatlar düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

Yıldız Holding'de üst düzey görev değişimi

Yıldız Holding'de üst düzey görev değişimi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

Bursalı otomotivciler Macaristan’da

Bursalı otomotivciler Macaristan’da

Evliliğin maliyeti 80 bin TL

İşte evlenmenin maliyeti

TÜİK - Turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 artışla 34.5 milyar dolar

TÜİK - Turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 artışla 34.5 milyar dolar

Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık

Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık

İstanbul Havalimanında Kastamonu Mermeri tercih edildi

İstanbul Havalimanında Kastamonu Mermeri tercih edildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.