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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, şunları kaydetti:

"Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde. Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz."

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