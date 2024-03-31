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Sancaktepe seçim sonuçları CANLI! Sancaktepe'de seçim heyecanı sürüyor, AK Parti mi kazandı CHP mi?

31.03.2024 16:08
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Sancaktepe seçim sonuçları da bugünün en çok merak edilen ilçeleri arasında yer alıyor. Sancaktepe'de mevcut belediye başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti'den aday olurken CHP'nin adayı ise Alper Yeğin oldu. İYİ Parti'de ise Cemal Doğan aday oldu. Sancaktepe seçim sonuçları saat kaçta belli olur?

Sancaktepe seçim sonuçları CANLI! Sancaktepe'de seçim heyecanı sürüyor, AK Parti mi kazandı CHP mi?

2019'da da Sancaktepe'de sonuçlar birbirine çok yakındı! AK Parti, 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ilçesini %49.88 oyla kazanırken CHP'nin oyu ise %47.20'de kalmıştı. Bu seçimde Sancaktepe seçim sonuçlarında sürprizler yaşanabilir.

Sancaktepe de Yeniden Refah Partisi de Zafer Partisi de Saadet Partisi de aday çıkardı. DEM Parti, Sancaktepe'de aday çıkarmama kararı almıştı. DEM Parti'nin Sancaktepe seçim sonuçlarına etki edeceği bekleniyor.

Sancaktepe seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor. YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçim sonuçları biter bitmez Sancaktepe seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.

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Yerel Seçim 2024


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