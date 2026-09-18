"Sarı altın" için bağlara indiler! Fiyat tarlada 30, markette 100 TL

Bursa’nın İznik ilçesinde, halk arasında “sarı altın” olarak nitelendirilen Müşküle üzümünde yeni sezonun hasadı başladı. Geçmişi Bizans dönemine kadar uzanan coğrafi işaretli üzüm, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldüren rekoltesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 bin dekarlık alanda yetiştirilen Müşküle üzümünde yıllık üretim 30 bin tona ulaşıyor.

İznik Gölü çevresindeki verimli topraklarda yetişen üzüm, tarlada kilogramı 35 liradan alıcı buluyor. Yüzyıllardır bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Müşküle üzümünde hasadın başlamasıyla birlikte üreticiler, hem kaliteli hem de verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.

BİZANS DÖNEMİNE UZANAN TARİHİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü’nün kıyısındaki verimli arazilerde yetiştirilen Müşküle üzümü, uzun yıllardır bölge tarımında önemli bir yere sahip. Tarihi kaynaklarda geçmişinin Bizans Devleti dönemine kadar uzandığı belirtilen üzümün, İznik’in Osmanlı tarafından fethedilip başkent ilan edildiği dönemde de beyliğin sofralarında tüketildiği biliniyor.

İnce kabuğu, kendine özgü aroması ve uzun süre muhafaza edilebilmesiyle öne çıkan Müşküle üzümü, bu özellikleri nedeniyle halk arasında “sarı altın” adıyla anılıyor. Her yıl eylül ayında başlayan hasat döneminde yüzlerce üretici bağlara girerek yıl boyunca bakımını yaptığı üzümleri toplamaya başlıyor.

ÇEKİRDEĞİ DE ÖNE ÇIKIYOR

Müşküle üzümünün dikkat çeken özelliklerinden biri de çekirdeği. Üzüm çekirdeklerinin antioksidan açısından zengin olduğu ifade edilirken, uzmanlar bu çekirdeklerde vücudu serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olabilecek bileşenlerin bulunduğunu belirtiyor. Halk arasında ise çekirdeğin tüketilmesinin kansere karşı koruyucu etkileri olduğuna inanılıyor.

İznik’te yaklaşık 10 bin dekarlık alanda yetiştirilen Müşküle üzümünde yıllık ortalama 30 bin ton üretim gerçekleştiriliyor. Ürün, iç piyasadaki satışların yanı sıra Azerbaycan ve Rusya’ya da gönderiliyor. Hasat döneminin başlamasıyla üreticiler, yüksek rekoltenin yanı sıra kaliteli ürün elde etmenin beklentisini taşıyor.

ÜRETİCİDEN ARACILARA FİYAT TEPKİSİ

İznik Çamdibi Mahallesi Muhtarı ve üzüm üreticisi Halil Küçüker, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına aracılık sisteminin etkisine dikkat çekti. Küçüker, vatandaşın üzümü daha uygun fiyattan tüketmesini istediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Vatandaş üzümü ucuza yesin biz onu istiyoruz. Bizden 30 liraya aldıkları ürünü 100 liraya satmasınlar, 40-50 liraya satsınlar vatandaşlar ucuza yesin. Mahsul dalında kalmasın. Yüzde 200 kazanmak da ne demek. O kadar kazanılmasın, herkes yesin.”

Müşküle üzümünün Osmanlı döneminden günümüze ulaşan çok eski bir çeşit olduğunu ifade eden Küçüker, ürünün coğrafi işaret taşıdığını söyledi. Küçüker, üzümün çekirdekleriyle tüketildiğinde kansere karşı faydalı olduğuna inanıldığını belirterek, ürünün kar yağsa dahi aralık sonuna kadar dalında kalabildiğini aktardı.

Bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu dile getiren Küçüker, “Sürümden kazanmak istiyoruz ancak girdi maliyetleri çok yüksek. Ürünlerimiz ağırlıklı olarak iç pazarda satılıyor ancak Azerbaycan ve Rusya’ya da ihraç ediliyor” dedi.

DALINDA AYLARCA BEKLEYEBİLİYOR

İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakır da Müşküle üzümünün bölge açısından önemli bir değer olduğunu söyledi. Çakır, coğrafi işareti alınan üzüm çeşidinin çok eski yıllara dayandığını ve Bizans döneminden kaldığının bilindiğini belirtti.

Üzümün raf ömrünün uzun olduğuna işaret eden Çakır, Müşküle’nin dalında aylarca bekleyebildiğini ifade etti. Üretimin ağırlıklı olarak İznik’te gerçekleştirildiğini belirten Çakır, üzümün Pamukova ve Geyve’de de yetiştirildiğini söyledi.

Çakır, üreticinin ürününün tüketiciye 100 liradan ulaşmamasını istediklerini belirterek, “Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın başlattığı çalışmaların başarılı olmasını umuyoruz. Bizim istediğimiz tarlada 15 liraya satılan ürünün tüketiciye 25-30 liraya ulaşmasıdır. Böylece vatandaş bir kilo yerine iki kilo tüketebilir” ifadelerini kullandı.

10 BİN DEKARDA 30 BİN TON ÜRETİM

İznik ve çevresinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda yetiştirilen Müşküle üzümünde yıllık ortalama 30 bin ton ürün elde ediliyor. Uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi, üretici açısından pazarlama konusunda da avantaj sağlıyor.

İç piyasada yoğun talep gören Müşküle üzümü, Azerbaycan ve Rusya’ya yapılan ihracatla da bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bizans döneminden Osmanlı’ya, oradan da günümüze ulaşan Müşküle üzümü, bu sezonki hasadıyla İznikli üreticilerin yüzünü güldürürken tüketicilerin sofralarına ulaşmayı bekliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır