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Spot piyasada elektrik fiyatları (18 Eylül 2026)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 99 lira 1 kuruş, en düşük 1870 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (18 Eylül 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,6 azalarak 1 milyar 844 milyon 644 bin 111 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 99 lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1870 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 684 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 735 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 333 lira 1 kuruş, en düşük 1899 lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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