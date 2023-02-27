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Sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi mi geldi? Sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi yüzde kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu!

27.02.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesi Adıyaman'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'müjde' diyerek açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarmalık kıyılmış tütünden alınan ÖTV tutarını indirdiklerini duyurdu. Peki sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

Sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi mi geldi? Sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi yüzde kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen Adıyaman, Hatay ve diğer çevre illeri etkileyen depremin ardından çalışmalar devam ediyor. Basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütünde ÖTV indirimi yaptıklarını duyurdu. Peki sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

Sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi mi geldi? Sarmalık kıyılmış tütün ÖTV indirimi yüzde kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu!

SARMALIK KYILMIŞ TÜTÜN ÖTV İNDİRİMİ YÜZDE KAÇ OLDU?

"Adıyamanlı kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarmalık kıyılmış tütünden aldığımız ÖTV'yi tütün cinsine göre farklılaştırmak için genel bir çalışma yürütüyorduk. Yüzde 55 olan ÖTV oranını yarıya indiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİZDEN HELALLİK İSTİYORUM"

Adıyaman'da depreme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat'tan bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar sebebiyle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum." dedi.

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