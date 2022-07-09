Savaş her şeyi değiştirdi: Enflasyon aylar sonra ilk kez...

Rusya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 15,9 arttı. Mayıs’ta enflasyon yüzde 17,1 olmuştu. Ekonomistlerin medyan tahmini enflasyonun yüzde 16 olmasıydı. Enflasyon aylık bazda da gıda fiyatlarındaki düşüşle yüzde 0,35 düştü.

UKRAYNA’DA ENFLASYON 6 YILIN ZİRVESİNDE

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da ise enflasyon Haziran’da ivmelendi. Enflasyon yüzde 21,5 ile 6 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Gıda ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyondaki yükselişi tetikledi.

Ukrayna Merkez Bankası enflasyonla mücadele için politika faizini yüzde 25’e yükseltmişti.



