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Savaş her şeyi değiştirdi: Enflasyon aylar sonra ilk kez...

09.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da enflasyon para birimi rubledeki değer kazancıyla Şubat’tan beri en düşük seviyeye geriledi. Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da ise 6 yılda ilk kez yüzde 20’yi aştı.

Savaş her şeyi değiştirdi: Enflasyon aylar sonra ilk kez...

Rusya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 15,9 arttı. Mayıs’ta enflasyon yüzde 17,1 olmuştu. Ekonomistlerin medyan tahmini enflasyonun yüzde 16 olmasıydı. Enflasyon aylık bazda da gıda fiyatlarındaki düşüşle yüzde 0,35 düştü.

UKRAYNA’DA ENFLASYON 6 YILIN ZİRVESİNDE

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da ise enflasyon Haziran’da ivmelendi. Enflasyon yüzde 21,5 ile 6 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Gıda ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyondaki yükselişi tetikledi.

Ukrayna Merkez Bankası enflasyonla mücadele için politika faizini yüzde 25’e yükseltmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Rusya Ukrayna
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