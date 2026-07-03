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Savunma sanayisinden ihracat rekoru: Son 12 ayda 11 milyar dolar

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatta rekor kırdı. Son 12 aylık ihracat ilk kez 11 milyar doları aşarken, haziran ihracatı yüzde 29,6 arttı.

Savunma sanayisinden ihracat rekoru: Son 12 ayda 11 milyar dolar

Savunma ve havacılık sanayi, son 12 ayda ihracatta 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Haziran ayında savunma ve havacılık sanayisinin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 802,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"Ocak-haziran döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artışla 4 milyar 665,7 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak önemli bir eşiği atlamış oldu. Sahada başarısını kanıtlayan sistemlerimiz ve her geçen gün derinleşen ekosistemimizle küresel ölçekte kalıcı işbirlikleri kurmaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat havacılık sanayi savunma sanayii
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