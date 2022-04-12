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Sebze ve meyve fiyatları neden yükseliyor? Yetkili isim açıkladı: 'İzahı yok, fiyat sistemimizi çökerttiler...'

12.04.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretici ve marketler arasındaki makas gün geçtikçe açılıyor. Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle çiftçiler ve üreticiler izahı olmayan durumlarla karşılaşıldığını açıklıyor. İstanbul Ziraat Odaları Kurul Başkanı Ömer Demir, fiyat sistemini çökerttiklerini ve iki katına çıkan fiyatlar için anormal derecede şaşkın olduklarını bildirdi.

Sebze ve meyvelere üretim noktalarından tüketiciye gelene kadar fiyat farkı ekleniyor.Fiyat artışları üreticinin de tüketicinin de dikkatini çekmeye başladı. Yeşillik fiyatlarının 18 liraya, patatesin fiyatının ise 12 liraya yaklaşması anormal yükselişleri meydana getirdi.

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İstanbul Ziraat Odaları Kurul Başkanı Ömer Demir artan fiyatlara ilişkin olarak "Çok karmaşık durumla karşı karşıyayız. Bu sorun milli güvenlik sorunudur. Yeni eylem planları hazırlamak zorundayız. Biz köylü, çiftçi üretim yapamayız" dedi.

CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Demir "Şu anda fiyat sistemimizi çöktürdüler. Anormal bir derecede şaşkın durumdayız. Patates muzla aynı fiyata gelmiş 10-12 lira olmuş, yeşillik bunların iki katı olmuş. Balkonda yetiştirdiğimiz yeşillik 17-18 lira olmuş. Çok karmaşık durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

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"BİZ YİNE ÜRETİYORUZ"

Demir "Döviz 8 liradan 16 lira oldu, bizim gübremiz 2 liradan 12 lira oldu. Döviz birebir arttı, hani hammaddesi Dolar olan gübre 1’e 10 arttı. Bizim girdilerimiz yüzde 250, yüzde 350, mazotun yüzde 164 artmasına rağmen biz yine üretiyoruz. Biz 2 liraya üretiyoruz, tüketici alıyor 12 liraya. Biz üretiyoruz 1.5 liraya tüketici alıyor 9 liraya. Anormal bir durum var. Ülkeye ayar mı çekmeye çalışıyorlar, vatandaşı canından mı bezdirmek istiyorlar, üreticiyi üretmekten mi vazgeçirmeye çalışıyorlar. Vallahi biz de anlamış değiliz. Bu fiyatların bu anda izah edilebilir hiçbir tarafı yok" dedi.

RUSYA'YA GİDECEK ÜRÜNLER İÇ PİYASADA PAHALIYA SATILIYOR

Rusya'ya ihraç edilecek olan malların yarısının iç piyasada satılmaya başladığını ve bunların aslında ucuza satılması gerekirken pahalıya satıldığını belirten Demir "Şu anda Rusya’ya yıllık satmış olduğumuz 1 milyar dolarlık Meyve-sebze ürünümüz var. Dikkatinizi çekiyorum. Bu satmış olduğumuz ürün bugün itibarıyla yüzde 50’ye düştü. Bu yüzde 50’ye düşen ihracat yaş sebze ve meyvemizin yarısını satar haldeyiz. Ne olması lazım? Sebze meyvenin aşağı düşmesi lazım. Nasıl oluyor da 20 liranın altında domates yiyemiyor. Evde saksıda ürettiğimiz yeşillik 16-17 lira oluyor. Burada bir oyun, vurgun, soygun var. Bakın şu anda memlekette ayar mı çekmeye çalışıyorlar, ayarını mı bozmaya çalışıyorlar, içeriden dışarıdan bir oyun mu var. Biz şaşkınlıkla izliyoruz. Fiyatlar çok daha aşağıda olmak zorunda. Vurguncular var, talancılar var, stokçular var. Biz 20 yıldır bu ülkede meyveyi sebzeyi zor şartlarda üretirken 3-5 kuruş kazanıp tüketiciye de uygun fiyata satılıyordu. Şu anda biz yine bu şartların amansız derecede üzerimize maliyet bindirmesine rağmen üretmeye devam ederken bizim 2 liralık ürünümüzü vatandaşa 12 liraya satıyorlar. Bunun neresi kar, neresi ticaret, neresi kazanç. Halkı sokağa dökmeye mi çalışıyorlar. Acilen önlem istiyoruz. Bu son bir yılın içerisinde oldu bu iş" değerlendirmesini yaptı.


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