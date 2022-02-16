FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düştü

Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düştü

16.02.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da pazarcı esnafı, geçtiğimiz haftalara göre bazı sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 50 düşüş olduğunu söyledi. Esnaf, fiyatların düşmesine rağmen pazarda durgunluk yaşandığını belirtiyor.

Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düştü

Geçen haftalarda yükselişe geçen sebze ve meyve fiyatları, bu hafta başından itibaren düşüşe geçti. Ordu’nun Altınordu ilçesinde çarşamba günleri kurulan semt pazarında esnaf, bazı ürünlerde fiyatların yarı yarıya gerilediğini belirtiyor. Esnaf, fiyatlarda azalma olmasına rağmen bekledikleri kadar satış yapamadıklarını ifade ediyor.

e19d9250-e233-48f9-b25e-e3d6877e1ebc

“BİBER VE PATLICAN YARI YARIYA DÜŞTÜ”

Pazarcı esnafı Metin Camcı, fiyatların düşmesindeki sebebin sebze ve meyvenin bollaşmasından kaynaklandığını ifade ederek, “Sebze bol olunca fiyatlar düşer, az olunca ve ihracat olursa yükselir. Şu anda ürün fazla sayılmaz, talep de fazla olunca fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar normal, geçtiğimiz hafta patlıcan 30 liraydı, bugün 15 lira, biber 25 liradan 15 liraya düştü. Sadece domateste düşüş yok, o da domates ihracatı olduğu için. Biber, patlıcan ve salatalık fiyatları düştü. Pırasa ve ıspanak fiyatları da yerinde sayıyor. Şuan pazardaki ürünlere de talep az” dedi.

bf69c926-152e-4cda-a044-561b6982d897

“HEM FİYATLAR, HEM DE SATIŞLAR AZALDI”

Erhan Çakır isimli esnaf da ürünlerde geçen haftaya göre yüzde 50 düşüş olduğuna değinerek, “Ürünler düştü ama bu hafta işlerde de düşüş var. Geçen hafta buralar hareketliydi, şuanda boş sayılır. Fiyatlar da cazip ama insanlar genelde bakıp almadan gidiyor. Fiyatlar bir süre böyle kalır ama sonrasında daha da düşer” diye konuştu.
Pazardan alışveriş yapan bazı vatandaşlar da, fiyatları düşüşün farkına vardıklarını ancak biraz daha fiyatların geriye gelmesi gerektiğini ifade etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayçiçek yağında indirim!Ayçiçek yağında indirim!
Cemevleri, dernekler ve vakıflara elektrik faturası düzenlemesi! İşte masadaki formülCemevleri, dernekler ve vakıflara elektrik faturası düzenlemesi! İşte masadaki formül
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

Son seçim anketinde Davutoğlu'na büyük şok!

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

‘Tüm dünyayı şaşırtacağız! Rusya’nın çöküşü...’

EYT yasasından kimler yararlanacak?

EYT yasasından kimler yararlanacak?

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı başladı

3600 ek göstergeyle ilgili kritik toplantı başladı

Fiyatları işte böyle yukarı yuvarlıyorlar!

Fiyatları işte böyle yukarı yuvarlıyorlar!

Son dakika: Altın fiyatları 8 ayın zirvesinden sert düştü... Rusya ve Ukrayna gerilimi ile bu seviyeler görülebilir!

Son dakika: Altın fiyatları 8 ayın zirvesinden sert düştü... Rusya ve Ukrayna gerilimi ile bu seviyeler görülebilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Protez penis yapıyor! Müşterileri arasında ünlü oyuncular da var

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.