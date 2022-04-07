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Sebzeler çöpe mi dökülüyor? Market ve pazardaki yüksek fiyatlar sonrası gelen görüntüler olay olmuştu, Bakanlık gerçeği açıkladı

07.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zam haberleri sonrası market ve pazarlardaki sebzelerin fiyatları adeta tavan yaparken, sosyal medyada yayılan bir görüntü olay oldu. İstanbul, Ankara ve Antalya gibi şehirlerde sebzelerin çöpe döküldüğü videolar adeta infial yarattı. Sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığından açıklama geldi. Söz konusu görüntülerin bir 'algı operasyonu' olduğunu belirten Bakanlık, işin aslını açıkladı.

Sebzeler çöpe mi dökülüyor? Market ve pazardaki yüksek fiyatlar sonrası gelen görüntüler olay olmuştu, Bakanlık gerçeği açıkladı

Çöpe dökülen sebzelerin görüntüsü adeta infial yarattı. Yurdun çeşitli illerinden paylaşılan videolarda çuval çuval soğan, patates ve biberlerin çöpe döküldüğü görüldü. Market ve pazarlarda sebze fiyatlarının yüksekliği konuşulurken, 'sebzelerin çöpe döküldüğü' iddiaları olay yarattı. Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından söz konusu görüntülerle ilgili ise Ticaret Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada görüntülerinin büyük bölümünün eski tarihli olduğu belirtilerek, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla algı operasyonu yürütülmektedir. Bu asılsız görüntüleri yayanların amacı kamuoyunda infial oluşturmaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte Türkiye'yi ayapa kaldıran görüntülerin ardındaki gerçek...

ÇÖPE DÖKÜLEN SEBZE GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU

Sebze fiyatlarındaki yüksek fiyatlar vatandaşı da üreticiyi de zor durumda bırakırken, sosyal medyada yayılan görüntüler gündem oldu. Çorum'da ve Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir iş yerinin önüne yüzlerce çuval soğan, atılmış halde bulunurken, Antalya'da ise bir çiftçinin biberleri ormana döktüğü görüntüler olay yarattı.

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Benzer görüntülerin sosyal medyada hızla paylaşılması sonrası Ticaret Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama geldi.

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TİCARET BAKANLIĞI: GÖRÜNTÜLER ESKİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada eski tarihli bazı görüntüler kullanılarak çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberlerin servis edildiği ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla algı operasyonu yürütüldüğü bildirildi. Bu asılsız görüntüleri yayanların amacının kamuoyunda infial oluşturmak olduğuna işaret edilen açıklamada, görüntülerle ilgili detaylara yer verildi.

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"MAKSATLI OLARAK YENİYMİŞ GİBİ SERVİS EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, iki gündür sosyal medyada dolaştırılan "biber üreticisinin biberleri ormana dökmesi" görüntüsünün 4 Mayıs 2021 tarihine ait olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Bu tarih, pandemi nedeniyle tam kapanma dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde pazar yerlerinin kapalı olması nedeniyle üreticiler ürünlerini satamamışlardır. Ancak bu görüntü sanki dün gerçekleşmiş gibi servis edilmiştir. Yine 'İstanbul Toptancı Hali'nde sebzelerin çöpe dökülmesi' görüntüleri 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca toptancı halinin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. İmhanın usulüne uygun yapılmaması nedeniyle gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir."

ticaret bakanlığı

"CEZAİ İŞLEM UYGULANMASI SAĞLANMIŞTIR"

Öte yandan birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda olan "boş arazilere kuru soğan dökülme" görüntülerinin de, Bakanlıkça yapılan tespitte, depolarda elleçleme sonrası çürüme ve bozulma nedeniyle ayıklanan ürünlere ait olduğunun anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

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"Bununla birlikte ürünlerin imhasının usulüne uygun yapılmaması nedeniyle belediyelerce cezai işlem uygulanması sağlanmıştır. Sebze ve meyve ticaretine ilişkin denetimler ülke genelinde kesintisiz şekilde devam ettirilmektedir. Halkımız sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, Bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir."

(AA)

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