FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sebzelerin tarladan sofraya gelişi QR Kod ile izlenecek

Sebzelerin tarladan sofraya gelişi QR Kod ile izlenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 17:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu dönemi başladı. CarrefourSA müşterileri, sebze ürünlerinde yer alan QR Kod sayesinde ürünün nerede, ne zaman, hangi şartlarda üretildiğini ve analiz raporlarını öğrenebilecek. Uygulama, tarladan sofraya kadar geçen süreci tüketiciye aktaracak.

Sebzelerin tarladan sofraya gelişi QR Kod ile izlenecek

CarrefourSA ile OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden HEKTAŞ arasında yapılan iş birliği kapsamında İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesi hayata geçti. Türkiye’de bir ilk olan proje kapsamında İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile marketin reyonlarında bulunan sebzelerin güvenilebilir ve sürekli olarak belli bir standartta yetişmesi sağlanırken ürünlerin üzerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürüne dair üretici bilgisi, yer, zaman ve yetiştirilme şartları ile akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşılabiliyor.

"715 MAĞAZAMIZIN TAMAMINDA UYGULAMA HEDEFİMİZ VAR"

Projenin tanıtımı için bugün CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ve OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer bir araya geldi.

Proje hakkında Kartallıoğlu, “Uygulamayı CarrefourSA mağazalarından İstinye’de başladık. Şu anda İstanbul’daki 150 mağazamızda var. Bu uygulamayı süratle Türkiye’deki 715 mağazamızın tamamına yayma hedefimiz var. Şu anda domates, salatalık gibi çeşitli ürünlerde var. Aynı zamanda HEKTAŞ’ın farklı ürünlerde de yatırımları var. Onları da şu anda bekliyoruz. Hem yatay anlamda mağazalarımıza yayacağız hem de dikey anlamda ürün çeşitlendirilmesine sürekli geçeceğiz” dedi.

"MÜŞTERİLERDEN YOĞUN TALEP VAR"

Müşteri hizmetlerine proje hakkında birçok mail geldiğine dikkat çeken Kartallıoğlu, “Gelen maillerden olumlu tepkileri anlıyoruz. ‘Bizim mağazamıza henüz bu ürünler gelmedi, ne zaman gelecek?’ gibi sorular var. Müşterilerimizi doğru ve sağlıklı gıdaya davet ediyoruz.Bize bu iş birliğinin çok güzel katkıları olacağını düşünüyoruz. HEKTAŞ bu konuda uzun zamandır yatırımlar yapıyor. Çok büyük seraları, iyi üretim tesisleri var. Bizim görevimiz onların bu yatırımlarını taçlandırmak. Biz zaten doğru gıda ve ürünün yanındayız. Doğru tedarikçileri bulmak için ekiplerimiz Anadolu’nun dört bir yanını dolaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs'tan Bitcoin hamlesiGoldman Sachs'tan Bitcoin hamlesi

"TARLADAN SOFRAYA BÜTÜN AŞAMALAR İZLENECEK"

Uygulamanın genel olarak yeni bir teknoloji olduğunu dile getiren HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer ise, “Uygulamanın temelinde tarladan sofraya olan bütün aşamaların izlenmesi var. İlk olarak tarladan sofraya olan aşamaların üretim anlamında çok ciddi olarak kontrol edilmesi var. Blockchain teknolojisinin içerisinde sensör ve diğer donanımsal malzemeleri de kullanarak üretimin rehabilitesi konusunda ciddi bir artı sağlıyoruz. Bu artı kesinlikle değiştirilemez bir kayıt sistemi içerisine giriyor ve tüketiciye geldiğinde geriye doğru bu ürün üretilene kadar neler oldu, hangi değişimler oldu, neler kullanıldı, bunları takip edebiliyorlar. Ürün farklılaşmasını da anlatıp, izleyebiliyoruz” diye konuştu.

"ÜRETİCİLERDEN ÇOK TALEP VAR"

Üretici bazında uygulamaya yoğun talep olduğuna dikkat çeken Ortakçıer, “Üreticiler bu uygulamanın içine girmek istiyorlar. Bizler de alt yapısı kuvvetli bir şekilde bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz. Hummalı bir şekilde başvuran üreticilerimizi test etmeye çalışıyoruz. Üreticilerimizin geleneksel tarımdan, teknik tarıma kayabilmeleriyle alakalı vizyonlarının yeterli olup olmadığına bakıyoruz. Bu çok önemli” dedi.

"GELENEKSEL TARIMDAN ÇOK, MODERN TARIM YÖNTEMİ KULLANIYORUZ"

Geleneksel tarımdan daha çok modern tarım yöntemi kullandıklarını belirten Ortakçıer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu noktada eğer üreticilerimizle anlaşıyorsa, masaya oturup onlarla beraber birlikte hareket ederek bu ürünleri ortaya çıkarıyoruz. Bizim sistemlerimizi, alternatif ürünlerimizi kullanarak ve bizim 7-24 mühendislerimiz tarafından kontrollerini sağlayarak bu üretimi onlar tarafından yapılıp yine bizim kontrolümüzde perakendecilere tanışmasını sağlıyor. Ortada bir ürün var. Bu ürünü üreticinin tüketiciye anlatması lazım. Bizim gibi yapılar da üreticiye bu noktada destek olacaklar."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Fındıkta rekolte düşüşü bekleniyorFındıkta rekolte düşüşü bekleniyor
Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
155’e gelen ihbar polisin başını yaktı! 'Öpücük' rüşvet sayıldı
155’e gelen ihbar polisin başını yaktı! 'Öpücük' rüşvet sayıldı
Korona aşısı bu hale getirdi! Tanınmayacak hale geldi
Korona aşısı bu hale getirdi! Tanınmayacak hale geldi
5 Nisan'da hesaplara yatacak!
5 Nisan'da hesaplara yatacak!
Emekli ikramiyesine zam mı geliyor?
Emekli ikramiyesine zam mı geliyor?
Ödeme için bugün son gün!
Ödeme için bugün son gün!
İkinci el araç alım satım işlemlerine vergi mi geliyor?
İkinci el araç alım satım işlemlerine vergi mi geliyor?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Araba alacaklar dikkat! Zam kapıda
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika I Bakan Pekcan: 'Esnafa verilen ciro kaybı desteğinin başvuru süresi uzatıldı!'
Desteğin başvuru süresi uzatıldı!
Ordu'da zirai don sonrası fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor
Fındıkta rekolte düşüşü bekleniyor
Şişe Cam'da bayrak değişimi!
Şişe Cam'da bayrak değişimi!
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 1000 TL Ramazan bayramı ikramiyesine zam gelecek mi?
Emekliye bayram ikramiyelerinde tarih bekleniyor
Türk Lirası’ndaki Kayıp Kripto Paraya İlgiyi Arttırdı
Türk Lirası’ndaki Kayıp Kripto Paraya İlgiyi Arttırdı
Ramazan'da ete zam gelecek mi? Türkiye Kasaplar Federasyonu açıkladı!
Ramazan'da kırmızı ete zam gelecek mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.