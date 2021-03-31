Goldman Sachs'tan Bitcoin hamlesi

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, başta Bitcoin olmak üzere diğer dijital varlıklara yatırım yapma imkanı sunmaya hazırlandığını belirtti.

GOLDMAN SACHS'TAN BITCOIN ADIMI!

CNBC’de yer alan habere göre, banka ikinci çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarken, başta Bitcoin olmak üzere diğer dijital varllıklarında içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.

Goldman Sachs’ın özel varlık yönetimi bölümünde dijital varlıklar küresel genel müdürü olarak göreve getirilen Mary Rich’in terfi notunu gören CNBC, Goldman ve Morgan Stanley gibi bankaların müşterilerinin yakın zamanda yeni gelişmeye başlayan varlık sınıflarına erişimi olacağı anlamına geldiğini belirtti.

