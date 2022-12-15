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SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı SED yardımı sorgulama ekranı!

15.12.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SED yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağı Aralık ayının ortalarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere; çocuklarının aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlamaları için destek amaçlı yapılan ödemelere ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte SED yardımı sorgulama ekranı...

SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı SED yardımı sorgulama ekranı!

SED yardımı 2022 Aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere maddi destekler veriliyor. SED yardımı için başvurular İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Peki, SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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SED YARDIMI YATTI MI?

SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Konu hakkında güncel bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

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SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine dilekçeyle, şahsen ve e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

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SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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