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SEDDK duyurdu: O bilgilere artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Sigorta hasar dosyaları ve poliçe bilgileri e-Devlet'e taşındı. Vatandaşlar artık eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına, kusur oranlarına, tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçelere ve poliçe yenileme uyarılarına erişebilecek.

SEDDK duyurdu: O bilgilere artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Cansu Çamcı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yürüttüğü “e-Devlet/Özel Sigortalarım” hizmetinin kapsamı genişletildi.

E-DEVLET'TEN ERİŞİLEBİLECEK

Faz II çalışmalarıyla vatandaşlar; hasar dosyalarına ilişkin eksper raporları, kaza tespit tutanakları ve kusur oranlarının yanı sıra tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçe bilgilerine ve poliçe yenileme uyarılarına e-Devlet üzerinden erişebilecek.

SEDDK duyurdu: O bilgilere artık e-Devlet ten ulaşılabilecek 1

Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
SEDDK
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