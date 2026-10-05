SEDDK duyurdu: O bilgilere artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yürüttüğü “e-Devlet/Özel Sigortalarım” hizmetinin kapsamı genişletildi.
Faz II çalışmalarıyla vatandaşlar; hasar dosyalarına ilişkin eksper raporları, kaza tespit tutanakları ve kusur oranlarının yanı sıra tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçe bilgilerine ve poliçe yenileme uyarılarına e-Devlet üzerinden erişebilecek.
Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.
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