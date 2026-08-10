Şehirden uzaklaşacaklar için maliyet arttı: 3 milyon TL'ye çıkıyor

Pek çok kişinin şehir stresinden uzaklaşmak için tercih ettiği hobilerden olan balıkçılık, kamp ve benzeri doğa etkinlikleri artık artan maliyetler nedeniyle bütçeyi zorlamaya başladı. Bir dönem düşük bütçelerle yapılabilen balıkçılık ve kampçılık gibi aktivitelerin, artık ekipmanların niteliğine göre on binlerce liraya mal olabildiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; dövize bağlı ekipman fiyatları, ithal ürünlerin ağırlığı, bakım ve yenileme giderleri ile hobi sahiplerinin zaman içinde daha kaliteli ekipmanlara yönelmesi toplam faturayı artırıyor. Motosiklet ve karavan gibi araç gerektiren hobilerde de başlangıç maliyetinin yanında sigorta, bakım, otopark, yakıt ve kamp alanı gibi düzenli giderlerin devreye girdiği vurgulandı.

KARAVAN FİYATLARI VE MALİYETLERİ

Doğa tutkunları için en yüksek bütçeli seçeneklerden olan karavanda da fiyatlar dikkat çekiyor. Çekme karavanlarda fiyatlar 700 bin TL'den başlarken özelliklerine göre 3 milyon TL'ye kadar çıkabildiği aktarıldı. Hatta daha üst segment ve özel üretim modellerde bu rakamın da üzerine çıkılabildiği belirtildi.

Karavan sahipleri için bir diğer maliyet kalemi ise otopark ve kışlama, kamp alanı, bakım, sigorta, yakıt ve elektrik gibi giderler. Bu giderlerin düzenli olarak bütçeye yük getirdiği işaret edilirken özellikle büyükşehirlerde karavanını park edecek yer bulmak isteyenler için otopark ve kışlama ücretlerinin önemli bir ek maliyet oluşturduğu vurgulandı.

BALIKÇILIK MALZEMELERİ

Doğada vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği hobilerden olan balık tutmak da artık yüksek maliyetler çıkarıyor. En düşük bütçeli olarak işaret edilen bu hobi için 5 bin TL'lik masraf işaret edilirken başlangıç seviyesinde kamış, makine, misina, iğne ve temel malzemeler daha düşük bütçeyle alınabilirken, kaliteli karbon kamışlar, daha gelişmiş makineler ve özellikle deniz balıkçılığında kullanılan sahte yemlerin maliyetinin 25 bin TL'ye kadar ulaştığı aktarıldı. Balıkçılıkta masraflar, başlangıçta ödenen kalemlerle de sınırlı kalmıyor. Çünkü kopan misinaların, kaybolan sahte yemlerin, iğnelerin ve diğer sarf malzemelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor.

DOĞADA FOTOĞRAFÇILIK İÇİN MALİYET KALEMLERİ

Doğada profesyonel fotoğrafçılık yapmak isteyenler için ise ciddi bir ekipman bütçesi gerekiyor. Fotoğraf makinesi gövdesi, standart lens, hafıza kartı, yedek batarya ve çanta gibi temel ekipmanlarla birlikte bu hobinin de başlangıç maliyetinin 20 bin TL civarında olduğu, daha gelişmiş aynasız makineler ve farklı lenslerin eklenmesiyle toplam maliyetin 100 bin TL’ye kadar çıkabildiği belirtildi.

Telefoto, geniş açı veya yüksek ışık performansı sunan lenslerin toplam faturayı hızla artırdığı kaydedilirken dolayısıyla kimi fotoğraf meraklılarının, nadiren kullanacakları pahalı lensleri satın almak yerine günlük veya haftalık kiralamayı tercih ettiği aktarıldı.

KAMPÇILIKTA DA GİDERLER KONFOR VE DONANIMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Şehir stresinden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenler için en popüler yöntem kampçılık oluyor. Son dönemde de çadır alıp ormana gitmek yerine daha konforlu ve donanımlı kamp tercih edenlerin sayısında artış var. Bu durumda da çadır, uyku tulumu, mat, kamp ocağı, aydınlatma, masa-sandalye ve temel mutfak ekipmanlarından oluşan bir kamp setinin maliyetinin 15 bin - 40 bin TL arasında değiştiği belirtildi. Daha hafif ve profesyonel çadırlar, kaliteli uyku tulumları, taşınabilir güç istasyonları ve gelişmiş kamp ekipmanları tercih edildiğinde de bütçenin biraz daha yükseldiği aktarıldı.

BİSİKLET İÇİN 150 BİN TL'YE KADAR ÇIKAN FİYATLAR

Bisiklet de doğa aktivitelerinin bir parçası. Son yıllardaki ekipman çeşitliliğindeki artışla fiyatlar da yükseldi. Hobi amaçlı bir bisikletin 15-20 bin TL civarında olduğu, daha hafif kadro, kaliteli vites sistemi, hidrolik frenler ve performans odaklı ekipmanlarla birlikte fiyatın 150 bin TL’ye kadar çıkabildiği belirtildi.

Kask, ayakkabı, forma, eldiven, gözlük, aydınlatma ve bakım ekipmanlarının da hesaba katılmasıyla toplam bütçenin biraz da büyüdüğü, karbon kadrolu, elektronik vitesli ve yarış odaklı modellerde de 150 bin TL’nin üzerinde fiyatlarla karşılaşmanın mümkün olduğu kaydedildi.