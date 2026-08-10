FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Şehirden uzaklaşacaklar için maliyet arttı: 3 milyon TL'ye çıkıyor

Doğa hobilerinin maliyeti, ekipmanlara gelen zamlarla beraber ciddi rakamlara ulaştı. Basit bir oltanın fiyatı 5 bin TL'den başlarken özelliklerine göre 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bisikletler 20 bin TL ile 150 bin TL arasında değişirken taşınır karavanlar ise 700 bin TL'den başlayıp 3 milyon TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Şehirden uzaklaşacaklar için maliyet arttı: 3 milyon TL'ye çıkıyor
Hande Dağ

Pek çok kişinin şehir stresinden uzaklaşmak için tercih ettiği hobilerden olan balıkçılık, kamp ve benzeri doğa etkinlikleri artık artan maliyetler nedeniyle bütçeyi zorlamaya başladı. Bir dönem düşük bütçelerle yapılabilen balıkçılık ve kampçılık gibi aktivitelerin, artık ekipmanların niteliğine göre on binlerce liraya mal olabildiği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; dövize bağlı ekipman fiyatları, ithal ürünlerin ağırlığı, bakım ve yenileme giderleri ile hobi sahiplerinin zaman içinde daha kaliteli ekipmanlara yönelmesi toplam faturayı artırıyor. Motosiklet ve karavan gibi araç gerektiren hobilerde de başlangıç maliyetinin yanında sigorta, bakım, otopark, yakıt ve kamp alanı gibi düzenli giderlerin devreye girdiği vurgulandı.

Şehirden uzaklaşacaklar için maliyet arttı: 3 milyon TL ye çıkıyor 1

KARAVAN FİYATLARI VE MALİYETLERİ

Doğa tutkunları için en yüksek bütçeli seçeneklerden olan karavanda da fiyatlar dikkat çekiyor. Çekme karavanlarda fiyatlar 700 bin TL'den başlarken özelliklerine göre 3 milyon TL'ye kadar çıkabildiği aktarıldı. Hatta daha üst segment ve özel üretim modellerde bu rakamın da üzerine çıkılabildiği belirtildi.

Karavan sahipleri için bir diğer maliyet kalemi ise otopark ve kışlama, kamp alanı, bakım, sigorta, yakıt ve elektrik gibi giderler. Bu giderlerin düzenli olarak bütçeye yük getirdiği işaret edilirken özellikle büyükşehirlerde karavanını park edecek yer bulmak isteyenler için otopark ve kışlama ücretlerinin önemli bir ek maliyet oluşturduğu vurgulandı.

Şehirden uzaklaşacaklar için maliyet arttı: 3 milyon TL ye çıkıyor 2

BALIKÇILIK MALZEMELERİ

Doğada vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği hobilerden olan balık tutmak da artık yüksek maliyetler çıkarıyor. En düşük bütçeli olarak işaret edilen bu hobi için 5 bin TL'lik masraf işaret edilirken başlangıç seviyesinde kamış, makine, misina, iğne ve temel malzemeler daha düşük bütçeyle alınabilirken, kaliteli karbon kamışlar, daha gelişmiş makineler ve özellikle deniz balıkçılığında kullanılan sahte yemlerin maliyetinin 25 bin TL'ye kadar ulaştığı aktarıldı. Balıkçılıkta masraflar, başlangıçta ödenen kalemlerle de sınırlı kalmıyor. Çünkü kopan misinaların, kaybolan sahte yemlerin, iğnelerin ve diğer sarf malzemelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor.

Şehirden uzaklaşacaklar için maliyet arttı: 3 milyon TL ye çıkıyor 3

DOĞADA FOTOĞRAFÇILIK İÇİN MALİYET KALEMLERİ

Doğada profesyonel fotoğrafçılık yapmak isteyenler için ise ciddi bir ekipman bütçesi gerekiyor. Fotoğraf makinesi gövdesi, standart lens, hafıza kartı, yedek batarya ve çanta gibi temel ekipmanlarla birlikte bu hobinin de başlangıç maliyetinin 20 bin TL civarında olduğu, daha gelişmiş aynasız makineler ve farklı lenslerin eklenmesiyle toplam maliyetin 100 bin TL’ye kadar çıkabildiği belirtildi.

Telefoto, geniş açı veya yüksek ışık performansı sunan lenslerin toplam faturayı hızla artırdığı kaydedilirken dolayısıyla kimi fotoğraf meraklılarının, nadiren kullanacakları pahalı lensleri satın almak yerine günlük veya haftalık kiralamayı tercih ettiği aktarıldı.

Şehirden uzaklaşacaklar için maliyet arttı: 3 milyon TL ye çıkıyor 4

KAMPÇILIKTA DA GİDERLER KONFOR VE DONANIMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Şehir stresinden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenler için en popüler yöntem kampçılık oluyor. Son dönemde de çadır alıp ormana gitmek yerine daha konforlu ve donanımlı kamp tercih edenlerin sayısında artış var. Bu durumda da çadır, uyku tulumu, mat, kamp ocağı, aydınlatma, masa-sandalye ve temel mutfak ekipmanlarından oluşan bir kamp setinin maliyetinin 15 bin - 40 bin TL arasında değiştiği belirtildi. Daha hafif ve profesyonel çadırlar, kaliteli uyku tulumları, taşınabilir güç istasyonları ve gelişmiş kamp ekipmanları tercih edildiğinde de bütçenin biraz daha yükseldiği aktarıldı.

Şehirden uzaklaşacaklar için maliyet arttı: 3 milyon TL ye çıkıyor 5

BİSİKLET İÇİN 150 BİN TL'YE KADAR ÇIKAN FİYATLAR

Bisiklet de doğa aktivitelerinin bir parçası. Son yıllardaki ekipman çeşitliliğindeki artışla fiyatlar da yükseldi. Hobi amaçlı bir bisikletin 15-20 bin TL civarında olduğu, daha hafif kadro, kaliteli vites sistemi, hidrolik frenler ve performans odaklı ekipmanlarla birlikte fiyatın 150 bin TL’ye kadar çıkabildiği belirtildi.

Kask, ayakkabı, forma, eldiven, gözlük, aydınlatma ve bakım ekipmanlarının da hesaba katılmasıyla toplam bütçenin biraz da büyüdüğü, karbon kadrolu, elektronik vitesli ve yarış odaklı modellerde de 150 bin TL’nin üzerinde fiyatlarla karşılaşmanın mümkün olduğu kaydedildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mert Başaran'dan altın çıkışı: O rakamı işaret etti 'Nereden anladık?'Mert Başaran'dan altın çıkışı: O rakamı işaret etti 'Nereden anladık?'
Migros'tan büyük hamle! Dev market zinciri el değiştirdiMigros'tan büyük hamle! Dev market zinciri el değiştirdi

Anahtar Kelimeler:
Bisikletçi Fotoğraf bisiklet karavan çadır kamp balık tutmak hobi balıkçılık doğa kamp ekipmanları kamp masa sandalye kamp masası kamp sandalyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kulisler bir kez daha hareketlendi! Cemil Tugay'dan 'Whatsapp' hamlesi

Kulisler bir kez daha hareketlendi! Cemil Tugay'dan 'Whatsapp' hamlesi

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.