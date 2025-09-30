Şeker pancarı 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatı, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: