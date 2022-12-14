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Selçuk Bayraktar merakla beklenen ‘Kızılelma’ paylaşımını yaptı! İşte ilk uçuş anı…

14.12.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın zamanda uçurma aşamasına geçeceğini açıkladığı Kızılelma ile ilgili Selçuk Bayraktar’dan yeni bir paylaşım geldi. Bayraktar sosyal medyadan attığı son mesajında Kızılelma’nın havalandığı görüntüleri paylaşarak ‘Daha fazla yerde tutamadık uçtu!’ ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar merakla beklenen Kızılelma’nın uçtuğu anların görüntülerini paylaştı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.

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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı.

“DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK UÇTU!”

Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Selçuk Bey'in (Bayraktar) ifadesine göre, bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir. Tabii çok muhteşem bir eser olacak. Allah mahcup etmesin" İfadelerini kullanmıştı.

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‘KIZILELMA’ SAVUNMA SANAYİNDE ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEK

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

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Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

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