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Sen Birikimci misin, Deneyimci mi?

Hayat kısa, kuşlar uçuyor ama banka hesabı da bize öylece bakıyor. Bir yanda "Gençliğimizi yaşayalım" diyen iç sesimiz, diğer yanda "Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz, köşeye üç beş kuruş at" diyen garantici tarafımız. Tasarruf yapmakla hayatı ıskalamak arasındaki o ince çizgide sen tam olarak nerede duruyorsun?

Sen Birikimci misin, Deneyimci mi?

İkisinden hangisisin?

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Eline hiç beklemediğin ekstra bir para geçti diyelim. Akıbeti ne olur sence?

Eline hiç beklemediğin ekstra bir para geçti diyelim. Akıbeti ne olur sence?
"Hemen bunu yatırım hesabına aktarayım da gözüm görmesin."
Uçak biletlerine veya yaklaşan konserlere bakmaya başlarım. O para bana yeni bir anı olarak dönmeli!
Yarısını kenara atar, kalan yarısıyla sepette bekleyen o teknolojik aleti alırım.
Ne yatırımı be... Benim o parayı harcayacak yerim çoktan hazırdı bile.
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Dürüst ol: Sence mükemmel bir hafta sonu planı bunlardan hangisi?

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"Anı yaşamak" senin için tam olarak ne ifade ediyor?

"Anı yaşamak" senin için tam olarak ne ifade ediyor?
Gelecek kaygısı taşımadan o an içimden ne geliyorsa onu yapabilme özgürlüğü.
Cüzdanımdaki paranın son kuruşuna kadar tadını çıkarmak. Yarın bir şekilde hallolur.
Güzel bir felsefe ama ay sonu faturaları öderken "Anı yaşa" diyemiyorsun maalesef.
Sadece pazarlama taktiği. İnsanlara daha çok para harcatmak için uydurulmuş bir kılıf.
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Sevdiğin bir sanatçının başka bir ülkede konseri var ve biletler satışa çıktı. Gider misin?

KESİNLİKLE EVET!
Vize işleri, uçak bileti, valiz... Uğraşamam.
Gitmem.
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Kullandığın tablet eskimedi ama yeni modeli çok hoşuna gitti. Yenisini alır mısın?

Kullandığın tablet eskimedi ama yeni modeli çok hoşuna gitti. Yenisini alır mısın?
Eğer işimi görüyorsa asla almam.
Biraz bütçemi zorlar ama o yeni ekran ve işlemci için değer deyip alırım.
Elimdekini hemen satıp üstüne ekler yeni modele geçerim. Teknoloji bekletmeye gelmez.
Almam diyemem ama "Buna gerçekten ihtiyacım var mı" diye kendimi haftalarca yer bitiririm.
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Bambaşka bir soru: Emeklilik hayallerin ne alemde?

Bambaşka bir soru: Emeklilik hayallerin ne alemde?
Şimdiden bireysel emeklilik ve fonlarla o günleri güvence altına almaya çalışıyorum.
Emekliliği görebileceğimizi kim söyledi ki? Ben bugünü yaşamaya bakıyorum.
Bir sahil kasabasına yerleşip kafamı dinlemek istiyorum ama bunun için paraya ihtiyacım var.
Emeklilik mi? Ben bir sonraki ayın bütçesini zor denkleştiriyorum...
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Alışveriş sepetin genelde bunlardan hangisiyle dolu oluyor?

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Cüzdanındaki parayı veya banka hesabını kontrol etme sıklığın nedir diye sorsak?

Cüzdanındaki parayı veya banka hesabını kontrol etme sıklığın nedir diye sorsak?
Günde üç kez girip bakarım. Paranın orada durduğunu bilmek bana inanılmaz bir güven veriyor.
Harcama yapmadan önce şöyle bir göz atarım, yetiyorsa gerisini pek düşünmem.
Bakmaya korkuyorum! Kredi kartı limitlerimi bildiğim için hesapla pek yüzleşmiyorum.
Sadece ay başında ve sonunda bakarım. Aradaki zaman tamamen bir hayatta kalma oyunu.
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ING Para Mevzuları
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