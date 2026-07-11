Sen Birikimci misin, Deneyimci mi?

İkisinden hangisisin?

1/8 Eline hiç beklemediğin ekstra bir para geçti diyelim. Akıbeti ne olur sence? "Hemen bunu yatırım hesabına aktarayım da gözüm görmesin." Uçak biletlerine veya yaklaşan konserlere bakmaya başlarım. O para bana yeni bir anı olarak dönmeli! Yarısını kenara atar, kalan yarısıyla sepette bekleyen o teknolojik aleti alırım. Ne yatırımı be... Benim o parayı harcayacak yerim çoktan hazırdı bile.

2/8 Dürüst ol: Sence mükemmel bir hafta sonu planı bunlardan hangisi?

3/8 "Anı yaşamak" senin için tam olarak ne ifade ediyor? Gelecek kaygısı taşımadan o an içimden ne geliyorsa onu yapabilme özgürlüğü. Cüzdanımdaki paranın son kuruşuna kadar tadını çıkarmak. Yarın bir şekilde hallolur. Güzel bir felsefe ama ay sonu faturaları öderken "Anı yaşa" diyemiyorsun maalesef. Sadece pazarlama taktiği. İnsanlara daha çok para harcatmak için uydurulmuş bir kılıf.

4/8 Sevdiğin bir sanatçının başka bir ülkede konseri var ve biletler satışa çıktı. Gider misin? KESİNLİKLE EVET! Vize işleri, uçak bileti, valiz... Uğraşamam. Gitmem.

5/8 Kullandığın tablet eskimedi ama yeni modeli çok hoşuna gitti. Yenisini alır mısın? Eğer işimi görüyorsa asla almam. Biraz bütçemi zorlar ama o yeni ekran ve işlemci için değer deyip alırım. Elimdekini hemen satıp üstüne ekler yeni modele geçerim. Teknoloji bekletmeye gelmez. Almam diyemem ama "Buna gerçekten ihtiyacım var mı" diye kendimi haftalarca yer bitiririm.

6/8 Bambaşka bir soru: Emeklilik hayallerin ne alemde? Şimdiden bireysel emeklilik ve fonlarla o günleri güvence altına almaya çalışıyorum. Emekliliği görebileceğimizi kim söyledi ki? Ben bugünü yaşamaya bakıyorum. Bir sahil kasabasına yerleşip kafamı dinlemek istiyorum ama bunun için paraya ihtiyacım var. Emeklilik mi? Ben bir sonraki ayın bütçesini zor denkleştiriyorum...

7/8 Alışveriş sepetin genelde bunlardan hangisiyle dolu oluyor?