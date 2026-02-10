FİNANS

Senin Ekonomik Durumunu Anlatan Söz Hangisi?

konomi haberlerini takip ederken adeta bir borsa spekülatörü gibi ter dökenler, markette birim fiyat hesaplamaktan matematik profesörüne dönüşenler veya "dünyaya bir kere geliyoruz" diyerek son parasını o çok istediği kazağa yatıranlar burada mı? Cüzdanının ruh halini, banka hesabının feryadını ve senin harcama felsefeni analiz ediyoruz. Hazırsan kredi kartlarını masaya (veya sakince çekmeceye) bırak, gerçeklerle yüzleşme vakti geldi!

Cüzdanının ruh hali aslında hangi özlü sözle özetleniyor?

1/8

Öncelikle klasik bir soruyla başlayalım; maaşın hesaba yattığı o ilk 5 dakika içinde ruh halin nasıl oluyor?

Kendimi bir anlığına Bill Gates gibi hissediyorum, dünya benim etrafımda dönüyor!
Seri bir şekilde faturaları ödemeye başlıyorum.
Hemen yatırım hesabıma aktarıyorum, kuruşu kuruşuna planım belli.
Şöyle bir bakıp "Yine mi bu kadar?" diyerek derin bir iç çekiyorum.
2/8

İkinci sorumuz marketten: Bir ürünün fiyatının arttığını gördüğünde verdiğin o ilk tepkiyi hatırla...

"Almasam da olur" deyip sessizce rafa geri bırakırım.
"Zaten her şey pahalı" deyip sinirle sepete atarım.
Birim fiyatını (gramaj/fiyat) hesaplayıp en kârlısını bulmaya çalışırım.
Hiç bakmam bile, lazımsa alınır!
3/8

Market poşetine para vermemek için her şeyi kucağında taşıdığın oldu mu?

4/8

Yatırım denince aklına gelen ilk şey?

Altın
Dolar
Hisse
Arsa
5/8

Gelelim sosyal hayata... Çok istediğin bir konser var ama bilet fiyatı maaşının 1/4'ü. Ne yaparsın?

"Dünyaya bir kere geliyoruz" der, bileti alırım.
Youtube'dan konser kayıtlarını izleyerek kendimi avuturum.
Birinin bana bilet hediye etmesi için evrene mesaj gönderirim.
O parayla kaç tane hisse senedi alabileceğimi hesaplayıp vazgeçerim.
6/8

Şu an bu testi çözerken bile yapman gereken bir ödemeyi mi düşünüyor musun?

7/8

Bir sonraki sorumuz tatil planlarıyla ilgili; bu yaz ki tatil rotan neresi gibi duruyor?

Evde balkon ve soğuk bir içecek.
Memlekete gidiş, akraba ziyareti.
Erken rezervasyonla ucuza kapatılmış mütevazı bir otel.
8/8

Ve final! Online alışveriş sepetinde şu an kaç ürün "beklemede"?

0, gördüğümü alırım.
50+, param olunca alacağım.
Sadece temel ihtiyaçlar.
Sepete atıp atıp silmek benim hobim, terapi gibi geliyor.

