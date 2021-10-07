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Serbest piyasada döviz fiyatları

07.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar 8,87 liradan, euro ise 10,2720 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 8,8680 liradan alınan dolar 8,87 liradan, 10,27 liradan alınan euro ise 10,2720 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,89 liradan, euro ise 10,26 liradan satılmıştı.


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