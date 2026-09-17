Sermaye piyasaları soruşturmasında 48 isme yurt dışı çıkış yasağı

Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülüyor.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova’nın gözaltına alınırken, Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.



Namık Kemal Gökalp

Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 27 kişi, Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 12 kişi, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi, Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.



Emre Tezmen

Mükerrer isimleri çıkardığımızda yurt dışına çıkış yasağı uygulanan toplam 48 farklı kişi bulunmakta olup tam liste şu şekildedir:

Yurt dışı çıkış yasağı uygulanan kişilerin isimleri: