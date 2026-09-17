FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sermaye piyasaları soruşturmasında 48 isme yurt dışı çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında , Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Sermaye piyasaları soruşturmasında 48 isme yurt dışı çıkış yasağı
Mynet

Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürülüyor.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİYE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova’nın gözaltına alınırken, Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Sermaye piyasaları soruşturmasında 48 isme yurt dışı çıkış yasağı 1
Namık Kemal Gökalp

Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 27 kişi, Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 12 kişi, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi, Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Sermaye piyasaları soruşturmasında 48 isme yurt dışı çıkış yasağı 2
Emre Tezmen

Mükerrer isimleri çıkardığımızda yurt dışına çıkış yasağı uygulanan toplam 48 farklı kişi bulunmakta olup tam liste şu şekildedir:
Yurt dışı çıkış yasağı uygulanan kişilerin isimleri:

  1. Ahmet Özcan
  2. Ali Rıza İncekara
  3. Alper Öztürk
  4. Ayşe Seher Aydın
  5. Berkan Gülen
  6. Bülent Uygun
  7. Büşra Alçelik
  8. Celal Yarız
  9. Emre Tezmen
  10. Enes Furkan Çetinkaya
  11. Enes Yazıcı
  12. Enver Çevik
  13. Erdin Özel
  14. Erkan Kilimci
  15. Feryal Köker
  16. Furkan Baki
  17. Gözde Hacıoğlu
  18. Haldün Saffet İnal
  19. Halil İbrahim Ege
  20. İbrahim Bekci
  21. İlhan Aygün
  22. İsmail Ege
  23. Kemal Akkaya
  24. Lütfi Çetinel
  25. Mehmet Erbey
  26. Mehmet Salih Turhan
  27. Mehmet Yıldırım
  28. Muhammed Yarız
  29. Murat Keçeci
  30. Müjdat Ede
  31. Mustafa Bor
  32. Nilgül Sarıçalı
  33. Oğuzhan Özerkaya
  34. Onur Göğebakan
  35. Orçun Berkay Kaya
  36. Ömer Bedir Çetinel
  37. Ramazan Erbey
  38. Sabahattin Reha Şen
  39. Salih Can Bülbül
  40. Samet Çetinel
  41. Selçuk Kahya
  42. Serdar Turhan
  43. Serhat Güven
  44. Sezai Bekgöz
  45. Sezer Gümüş
  46. Şerifegül Yıldırım
  47. Uğur Akkafa
  48. Yunus Emre Yıldırım

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeliSpekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli
Düğün yapacaklara kötü haber: Bu tarihten itibaren fiyatlar değişecekDüğün yapacaklara kötü haber: Bu tarihten itibaren fiyatlar değişecek

Anahtar Kelimeler:
Sermaye Piyasası soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

Konserde tacize uğradı, korumalara bağardı! "Herif her tarafımı elledi"

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

SPK'dan bir hamle daha! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı... Pusula ve Tera da var

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

Dün akşam bir gözaltı daha: Katılımevim için Emlak Katılım devreye girdi! SPK’dan işlem yasağı ve suç duyurusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.