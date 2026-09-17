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Spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi.

Spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar incelendi.

Spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli 1

SOSYAL MEDYADA SERMAYE PİYASALARINI SPEKÜLASYON: 246 HESPA KAPATILDI

Yapılan incelemelerde, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek nitelikte paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı tespit edildi.

Spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli 2

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu hesap ve bağlantılara erişimin engellenmesine karar verildi. Kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Sermaye Piyasası
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