Sevgililer Günü için gençler gümüş, yetişkinler altın tercih ediyor

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Bu özel gün dolayısıyla kuyumcuların ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayan Sönmez, altın ve pırlantanın değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğunu söyledi.

Sönmez, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğine dikkati çekerek, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yoğun talep edilen ürünlerin tektaşın yanı sıra baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler ile gümüş takılar olduğunu bildirdi.

Kuyumcuların özel siparişlere yönelik de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Bu yıl Sevgililer Günü'nde altın fiyatlarındaki hareketlilik dolayısıyla gençlerin gümüş takıları, yetişkinlerin de geri dönüşümünün değerli olması dolayısıyla altın ve pırlantayı tercih ettiğini gözlemliyoruz. Bugün itibarıyla başlayan Sevgililer Günü hareketliliği, 15 Şubat akşamına kadar devam eder. 14 Şubat'ı unutanlar, 15 Şubat'ta da hediye almaya geliyor."

TÜKETİCİLERE "KUYUMCU TERCİH EDERKEN DİKKAT" UYARISI

Sönmez, özel kampanyalar da hazırlandığını belirterek, pırlanta alana 14 ayar kolye verilmesi, gümüş ya da doğal taşlarla yapılan ürünlerin hediye edilmesi gibi uygulamaların olduğunu aktardı.

Vatandaşların kuyumcu tercihini yaparken dikkatli davranması gerektiğini dile getiren Sönmez, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün teşhir ederek tüketiciyi aldatabildiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır