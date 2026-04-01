7 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!
7 Nisan BİM kataloğu yayınlandı! BİM salı günü de raflarda birbirinden avantajlı seçeneklere var. BİM aktüel listesinde temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar pek çok ürün mevcut. BİM market şubelerine uğramadan önce BİM de bu hafta neler var diye merak ediyorsanız BİM aktüel ürünler kataloğunu kaçırmayın. BİM salı aktüel fırsatlarına anında ulaşmak için bizi takip edin!

BİM'e bu hafta mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma kadar çeşit çeşit ürün geliyor. Kahvaltı sofraları için kaşar peyniri, tam yağlı beyaz peynir ve yoğurdun yanında dana döner, kebap ve pratik tavuk ürünleri raflarda yerini alıyor. Temel gıda tarafında 5 kg’lık buğday unu, ton balığı, zeytinyağı ve çeşitli makarnalar avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Ev temizliği ve kişisel bakım kategorisinde ise 40’lı tuvalet kağıdı, bulaşık makinesi kapsülü ve çeşitli markaların deodorant ile şampuan çeşitleri dikkat çekiyor. Tam liste için okumaya devam edin!

Teksüt tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 369 TL

  • Teksüt tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 369 TL
  • Aknaz çikolatalı taze peynir 180 g 59,50 TL
  • Milk Academy yarım yağlı tost peyniri 1500 g 349 TL
  • Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 309 TL
  • Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış edirne beyaz peyniri 425 g 219 TL
  • Yörükoğlu süzme yoğurt 750 g 112,50 TL
  • Bakraç tam yağlı eritme peyniri 500 g 139 TL
  • Yörükoğlu az yağlı yoğurt 5000 g 199,50 TL
  • Torku %3 yağlı yoğurt 3000 g 179 TL
  • İçim laktozsuz kefir 1 l 79 TL
  • İçim ayran 2 l 84,50 TL
  • Sek ayran 200 ml 8 TL
  • Danette puding çeşitleri 64,50 TL
  • Banvit piliç uzun sosis 1000 g 99 TL
  • Aytaç piliç kangal sucuk 450 g 89 TL
  • Aytaç tavuk tantuni dürüm 165 g 55 TL
  • Pınar hindi salam 50 g 13,50 TL
  • Sek protein süt 330 ml 59 TL
  • Sek %0,5 yağlı süt 1 l 34,50 TL
  • Sahan dana-kuzu kebap 170 g 169 TL
  • Banvit çıtır piliç topları 1000 g 169 TL
  • Namet dana döner 450 g 299 TL
  • Artmac makaron 135 g 149 TL
  • Activia probiyotikli bowl 150 g 37,50 TL

  • Özde buğday unu 5 kg 105 TL
  • Fide ton balığı iri parçalı 3x120 g 129 TL
  • Makaroma makarna çeşitleri 500 g 27,50 TL
  • Knorr ranch mac&cheese makarna 212 g 65 TL
  • Duru bulgur çeşitleri 1 kg 49,75 TL
  • Sabah paket margarin 200 g 21 TL
  • Binboğa süzme çiçek balı 1000 g 299 TL
  • Namlı çizik yeşil zeytin 1000 g 165 TL
  • Cem siyah zeytin 2 kg 199 TL
  • Komili riviera zeytinyağı 2 l 495 TL
  • Tukaş domates salçası 1650 g 129 TL
  • Merko gusdo rendelenmiş domates 700 g 37,50 TL
  • Kellogg's cocopops kakaolu mısır gevreği 2x700 g 149 TL
  • Fit ekmek çeşitleri 300 g 75 TL
  • Fellas fındık-kakaolu granola 200 g 99 TL
  • Fellas yaban mersini-kuruyemişli granola 200 g 99 TL
  • Seğmen çilek reçeli 1000 g 99 TL
  • Beyaz sirke 5 l 69,50 TL
  • Kent boringer hamur kabartma tozu 10x20 g 28,50 TL
  • Kent boringer şekerli vanilin 5x20 g 24,50 TL
  • Kent boringer karbonat 1 kg 59 TL
  • Calve ketçap 610 g + mayonez 380 g set 109 TL
  • Sofra rafine kaya tuzu 1500 g 17,50 TL

  • Queen bambu tuvalet kağıdı 40'lı 259 TL
  • Queen bambu kağıt havlu 16'lı 179 TL
  • Asperox sparx diamond bulaşık makinesi kapsülü 80'li 329 TL
  • Sleepy sensitive ıslak havlu 4x70'li 78,50 TL
  • Kotex hijyenik ped gece natural 79 TL
  • Kotex ince günlük ped 39,50 TL
  • Sleepy natural doublesoft bebek bezi 349 TL
  • Quickdish bulaşık eldiveni 75 TL
  • Deepfresh yüzey temizleme havlusu 65 TL
  • Hypo klasik çamaşır suyu 3730 ml 69,50 TL
  • Hypo etkili gider açıcı çamaşır suyu 34 TL
  • Peros ultra çamaşır suyu bahar ferahlığı 3,7 l 125 TL
  • Greenworld çok amaçlı sprey 79 TL
  • Pril sıvı bulaşık deterjanı 5 kg 209 TL
  • Mr. oxy fast sıvı çamaşır deterjanı 1430 ml 135 TL
  • Abc toz deterjan 12 kg 325 TL
  • Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 2x960 ml 149 TL
  • Abc çamaşır yumuşatıcısı 5 l 139 TL
  • Quickdish ovma fileli mikrofiber bez 45 TL
  • Mara saç bakım ürünü çeşitleri 119 TL
  • Felix kedi yaş mama 4x85 g 68,50 TL
  • Whiskas kedi yaş mama 85 g 20 TL
  • Dreamies kedi ödül maması 60 g 49 TL
  • Hillbons bentonit kedi kumu 10 l 159 TL
  • Clear şampuan 600 ml 165 TL
  • Duru katı sabun 4x135 g 109 TL
  • Dushy duş jeli 1000 ml 75 TL
  • Repute çantalı parfüm kadın 110 ml 425 TL
  • Dove eventone deodorant 150 ml 149 TL
  • Dove eventone roll-on 50 ml 149 TL
  • Dove men deodorant 150 ml 149 TL
  • Dove men deo stick 50 ml 149 TL
  • Glade aerosol oda kokusu 300 ml 105 TL
  • Glade banyo hava temizleyici cihaz + aerosol 119 TL
  • Glade banyo hava temizleyici aerosol 62,50 TL
  • Oral-b diş macunu 50 ml 49 TL
  • Banat pro 6240 diş fırçası 59 TL

Bu içerik 1 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

