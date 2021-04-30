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Seyahat izin belgesi başvuru ekranı | Seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır?

30.04.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “tam kapanma” genelgesinde, şehirlerarası seyahatin 17 Mayıs’a kadar izin belgesi ile yapılacağı açıklandı. Alınan kararlardan sonra ise birçok vatandaş hem geçerli sayılacak olan nedenleri, hem de seyahat izin belgesini nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre seyahat izin belgesi e-Devlet üzerinden alınabiliyor.

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı | Seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır?

26 Nisan Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile tam kapanma kararı açıklanmıştı. Buna göre 30 Nisan itibariyle tam kapanma başlamış oldu. Bu süre zarfında sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası yasaklar da açıklandı. Mecburi bir geçerli sebep olmadıkça seyahatlerine izin verilmeyecek olan vatandaşlar ise, geçerli sebeplerini belirterek seyahat izin belgesi alabiliyorlar. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunulabilir. Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattı üzerinden ya da e-Devlet üzerinden alınabilmektedir. e-Devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için izlenmesi gereken ilk adım, T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak.

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Ardından İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan 'e-Başvuru' kısmına tıklanıyor. Seçenekler arasından 'Seyahat İzin İşlemleri' seçilerek form doldurulması gerekiyor. Daha sonra kısa bir süre içerisinde başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığı SMS ile kişiye bildiriliyor.

Şehirlerarası seyahat etmek isteyen vatandaşların 17 Mayıs’a kadar bu belgeye sahip olmaları gerekiyor. Bu seyahat izin belgesine sahip olmayan kişiler, şehirlerarası yolculuk yapamıyor.

GENELGEYE GÖRE ZORUNLU HAL SAYILAN DURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlamasında zorunlu hal sayılacak durumlar ise şu şekilde:

seyahat yasağı

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteye,
  • Doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler,
  • ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
  • Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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İçişleri Bakanlığı tam kapanma
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