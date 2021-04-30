Seyahat izin belgesi başvuru ekranı | Seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır?

26 Nisan Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ile tam kapanma kararı açıklanmıştı. Buna göre 30 Nisan itibariyle tam kapanma başlamış oldu. Bu süre zarfında sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası yasaklar da açıklandı. Mecburi bir geçerli sebep olmadıkça seyahatlerine izin verilmeyecek olan vatandaşlar ise, geçerli sebeplerini belirterek seyahat izin belgesi alabiliyorlar. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi için e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunulabilir. Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattı üzerinden ya da e-Devlet üzerinden alınabilmektedir. e-Devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için izlenmesi gereken ilk adım, T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak.

Ardından İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan 'e-Başvuru' kısmına tıklanıyor. Seçenekler arasından 'Seyahat İzin İşlemleri' seçilerek form doldurulması gerekiyor. Daha sonra kısa bir süre içerisinde başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığı SMS ile kişiye bildiriliyor.