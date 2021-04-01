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Seyahat sektörünü zor bir yaz daha bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 18:24 | Son Güncelleme

Son günlerde artan satışlara rağmen Alman tur operatörleri ve seyahat acentaları yaz sezonu çin endişeli.

Seyahat sektörünü zor bir yaz daha bekliyor

İkinci kez kötü bir sezon geçirmekten korkuluyor.Alman seyahat acentaları ile tur operatörleri, son günlerde artan satışlara rağmen ikinci kez kötü bir yaz tatili sezonu geçirme tehlikesiyle karşı karşıya. Travel Data + Analytics (TDA) araştırma şirketinin sektöre dair yaptığı bir incelemeye göre, öubat sonu itibarıyla, yaz sezonuna dair her şey içinde tatil satışının, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 76 daha az olduğu açıklandı. TDA, piyasanın kaybının üst seviyede iki haneli rakamlara ulaştığını, ileride yapılacak kısa vadeli satışlarla bile söz konusu kaybın karşılanamayacağını kaydetti. Şirket ayrıca, söz konusu kayıpların bütün destinasyonlar için geçerli olduğunu belirtti.

Ocak ve şubat ön satış açısından en önemli aylar

Almanya'da ocak ve şubat ayları, yaz sezonu ön satışlarının en fazla yapıldığı dönem olma özelliğine sahip. Geçen yılın aynı döneminde korona pandemisi bu senenin aynı dönemi kadar olumsuz etki yaratmamıştı.

Mart ayı ortasında, Alman turistlerin gözdesi Balear Adaları'na yönelik seyahat uyarısının kalkmasıyla birlikte tatil satışlarının biraz canlandığı haber verildi. TDA, şimdiye kadar yapılan satışlar değerlendirildiğinde, tatilcilerin çoğunun sonbahardan itibaren izin yapmaya sıcak baktığını, şubat ayında yapılan satışların neredeyse yarısının o döneme ait ön satışları kapsadığını açıkladı.

İlgi gören bölgeler arasında Türkiye de var

Satışlardaki azalmaya rağmen ilgi gören bölgelerin başında Doğu Akdeniz ve Türkiye geliyor. Onları Batı Akdeniz bölgesindeki tatil beldeleri izliyor.

Bu arada ocak ayından itibaren satışlarda dikkat çeken bir diğer gelişme de müşterilerin kendi araçları ile ulaşabilecekleri destinasyonlara ilgisinde görülen artış. Dolayısıyla da Almanya ve Avusturya bu gelişmeden karlı çıkan ülkelerin başında geliyor. TDA'nın verilerine göre, 2020/2021 kış sezonunda da, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 seviyesinde zarar yapıldı. Pandemide yapılan iptallerin satışların çok üzerinde olmasının bu zarara neden olduğu belirtildi.

Turizm sektörü pandemiden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin organize ettiği tatil piyasasının 2019/2020 dönemi için kaybı, Alman Seyahat Acentaları Birliği'nin (DRV) verilerine göre yüzde 65 zarar ile 12 milyar 500 milyon euro oldu.

dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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