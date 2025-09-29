FİNANS

Seyyanen zam için net konuştu! Memuru, memur emeklisi, milyonlar maaş zammına kilitlenmişken...

Milyonlarca memur ve emekli 2026 ocak ayında maaş zamlarının ne olacağını merakla bekliyor. Bu çerçevede açıklanan enflasyon rakamları dikkatle takip edilirken gözler tahminlere çevrildi. Peki, memur ve memur emeklisinin zammı ne kadar olacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, oranla ilgili beklentisini paylaşırken seyyanen zam ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Hande Dağ

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Seyyanen zam olacak mı? Milyonlar bu soruların yanıtına kilitlenmişken hem TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları hem de enflasyon tahminleri takip ediliyor. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında memur ve memur emeklisinin zammının ne kadar olacağına dair detayları aktardı. Karakaş, seyyanen zam konusuna da değindi.

MUHTEMEL MAAŞ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam almıştı. 2026 yılının ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve sandık sigortalılarına yapılacak zamlar 6 aylık enflasyona göre belirlenecek, memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yapılacak güncelleme ile yeni maaşlarını alacak. Pek, muhtemel maaş zamları ne kadar olacak?

Temmuz ve Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif enflasyon farkının şimdiden yüzde 4,14 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Karakaş, Temmuz-Aralık 2025 enflasyon farkının yüzde 5'i aşması halinde farkın memur maaşının güncellemesinde ilave edileceğini söyleyen Karakaş, toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5'lik oran aşılmadığı için memur ve emeklisinin henüz enflasyon farkının olmadığını aktardı. Ancak toplu sözleşmeden doğan yüzde 11'lik güncelleme ve seyyanen 1000 TL taban aylık ilavesinin kesin olduğunu da anımsattı.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı için geride 4 aylık enflasyon verisi kaldı. Eylül ayından itibaren enflasyon farkının oluşmaya başlayacağını şimdiden söyleyebileceğini belirten Karakaş, yeni yılda maaş zamlarının ne kadar olabileceğine dair değerlendirmelerini de aktardı.

OVP'deki yüzde 28,5'lik enflasyon hedefi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,86'lık tahmini işaret eden Karakaş, yıl sonu enflasyon rakamlarının belirtilen rakam seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda refah payı verilmese bile her halükarda SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandık emeklilerinin 2026 ocak ayında en az yüzde 10, en fazla yüzde 11 civarında güncelleme alacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.

Karakaş "Memur ve emeklisinin maaşlarına yüzde 11’lik toplu sözleşme alacağıyla birlikte en az yüzde 16 ve azami yüzde 18 oranında bir güncelleme yapılmasını beklemekteyim. Yapılan bu güncellemeye ayrıca 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da ilave edilecektir" dedi.

SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Öte yandan Karakaş "1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışının memurlardan farklı olarak memur emeklilerine katkısının daha fazla olacağının da altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Memura verilen seyyanen zam memur emeklisine 2026/Ocak ayında verilecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Karakaş, "Maalesef seyyanen zam mevzuunun Ankara’nın hiç gündemde bulunmadığını söyleyebilirim" dedi. Karakaş yazısının devamında "Hatta memur sendikalarının da toplu sözleşmenin yapılmasından sonra bu konuyu dillendirmediğini siz de görüyorsunuz" ifadelerini de kullandı.

