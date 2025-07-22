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SGK açıkladı! Emekli Sandığı zam farklarının yatacağı tarih belli oldu

SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

SGK açıkladı! Emekli Sandığı zam farklarının yatacağı tarih belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SGK açıkladı! Emekli Sandığı zam farklarının yatacağı tarih belli oldu 1

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."

KİMLER FAYDALANACAK?

Bu ödeme, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4. maddesi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşları kapsıyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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