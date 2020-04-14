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SGK'dan çalışanlara erken emeklilik müjdesi! Günlük 31 TL ödeyerek...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Askerlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek bireylerin yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur. Vatani görevini yaparken erkekler belirlenen süreler ile iş hayatından uzak kalırlar. Bu dönem için işveren tarafından erkek sigortalıların adına Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Prim ödemesinde yaşanılan boşluk erkek çalışanın emeklilik zamanını olumsuz etkiler.

SGK'dan çalışanlara erken emeklilik müjdesi! Günlük 31 TL ödeyerek...

SGK'dan çalışanlara erken emeklilik müjdesi! Günlük 31 TL ödeyerek...

Askerlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek bireylerin yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur. Vatani görevini yaparken erkekler belirlenen süreler ile iş hayatından uzak kalırlar. Bu dönem için işveren tarafından erkek sigortalıların adına Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Prim ödemesinde yaşanılan boşluk erkek çalışanın emeklilik zamanını olumsuz etkiler.

Askerlik borçlanması sadece erkek sigortalılar için tanınan özel bir sosyal haktır. Sosyal Güvenlik Kurumunca; erkek çalışanların en fazla askerlik dönemi kadar geriye dönük olarak prim ödemesi yapması fırsatı verilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanmasının kapsamı ve şartları belirlenmiştir.

Askerlikten muaf olan ya da başka bir ifade ile "çürük raporu" almış erkek sigortalıların askerlik borçlanması hakkından yararlanması söz konusu olmaz. Bu nedenle vatani görevini yerine getiren erkek sigortalıların askerlik borçlanması şartlarına uygun olarak ilgili kurum üzerinden başvuru yapması halinde erken emeklilik yolu açılmıştır. Peki, askerlik borçlanması şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Askerlik borçlanması için ne kadar ödeme yapılır? İşte, askerlik borçlanmasına dair merak edilen detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanması vatani görevini yerine getirmek için iş hayatına ara veren erkek sigortalıların geriye dönük olarak prim borçlanması yapması anlamına gelir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından askerlik borçlanması için şartlar belirlenmiştir.

  • Erkeklerin askerlik borçlanması hakkından yararlanması için mutlaka 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ile 4C (Emekli Sandığı) statüsünde çalışıyor olması gerekir.
  • Askerlik borçlanması için silahaltına alınan erkek sigortalıların adına bu dönem için herhangi bir ödeme yapılmaması şarttır.
  • Erkeklerin vatani görevini er, erbaş olarak yapmaları istenir. Yedek subaylık okulunda ve bu okula hazırlık aşamasında geçen süreler askerlik borçlanması için dahil edilebilir.
  • Er ya da erbaş olarak askerlik yapan erkek sigortalıların askerlik görevi süresi dikkate alınır. Yedek subaylık süresi için borçlanma yapılması halinde yedek subaylık eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri oldukça önemlidir.
  • Askerlik döneminin ilk kez sigorta başlangıcından önce olması durumunda ise askerli borçlanması ile emeklilik zamanı erkene çekilir.
  • Askerlik borçlanması hakkından yararlanmak için resmi başvurunun yapılması gerekir. Başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden iletilir. Başvuru sırasında askerlik borçlanması talep dilekçesi, askerlik şubesinden alınan onaylı borçlanma belgesi ve kimlik fotokopisinin kişilerin yanında olması istenir.

ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Askerlik borçlanması günlük olarak yapılan prim ödemesi şeklinde gerçekleştirilir. Günlük prim ödemesinin taban ve tavan ücretleri güncel brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Borçlanma için ödenecek günlük prim ödeme tabanı asgari ücretin yüzde 32'si; günlük prim ödeme tavanı asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı olarak belirlenmiştir.

Buna göre; 2020 yılı için belirlenen brüt asgari ücret olan 2.943 TL üzerinden askerlik borçlanması prim hesaplaması yapılır. 2020 yılı için askerlik borçlanmasının taban prim ödemesinin aylığı 941.76 TL olarak güncellenmiştir. Günlük borçlanmada ise taban olarak 31.39 TL olarak talep edilir.

2020 yılında askerlik taban borçlanmasına dair ücretler hesaplanmıştır:

  • 540 gün (18 aylık) askerlik borçlanması: 16.951.68 TL
  • 450 gün (15 aylık) askerlik borçlanması: 14.126.40 TL
  • 360 gün (12 aylık) askerlik borçlanması: 11.301.12 TL
    -150 gün (5 aylık) askerlik borçlanması: 4.708.80 TL
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Anahtar Kelimeler:
askerlik, Erken emeklilik, SGK,

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