SGK'dan çalışanlara erken emeklilik müjdesi! Günlük 31 TL ödeyerek...

Askerlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek bireylerin yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur. Vatani görevini yaparken erkekler belirlenen süreler ile iş hayatından uzak kalırlar. Bu dönem için işveren tarafından erkek sigortalıların adına Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Prim ödemesinde yaşanılan boşluk erkek çalışanın emeklilik zamanını olumsuz etkiler.

Askerlik borçlanması sadece erkek sigortalılar için tanınan özel bir sosyal haktır. Sosyal Güvenlik Kurumunca; erkek çalışanların en fazla askerlik dönemi kadar geriye dönük olarak prim ödemesi yapması fırsatı verilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanmasının kapsamı ve şartları belirlenmiştir.

Askerlikten muaf olan ya da başka bir ifade ile "çürük raporu" almış erkek sigortalıların askerlik borçlanması hakkından yararlanması söz konusu olmaz. Bu nedenle vatani görevini yerine getiren erkek sigortalıların askerlik borçlanması şartlarına uygun olarak ilgili kurum üzerinden başvuru yapması halinde erken emeklilik yolu açılmıştır. Peki, askerlik borçlanması şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Askerlik borçlanması için ne kadar ödeme yapılır? İşte, askerlik borçlanmasına dair merak edilen detaylar...