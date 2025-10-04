SGK'dan emeklilere tebligat şoku! 3 gün müddet verildi, maaşları faiziyle geri isteniyor

2025 yılında SGK tarafından oluşturulan uzman ekipler yapay zekadan destek alarak ve ihbarları inceleyerek emekli olanların primlerini geriye dönük incelemeye aldı. 'Şüpheli emeklilik' tespiti durumunda ise SGK harekete geçiyor.

En sık rastlanan usulsüzlük ise sahte sigortalılık ve sahte boşanma işlemleri oluyor.Mükelleflerin emeklilik öncesi 5 yıllık çalışma hayatını inceleyen SGK ekipleri, şüpheli olarak listeledikleri vatandaşların savunmalarını almak için ikamet adreslerine gerekli yazıları gönderiyor.

Usulsüzlük riski barındıran işletmelerde çalışan emekliler ise bölgedeki en yakın SGK il ya da ilçe müdürlüğüne izaha davet ediliyor. Uygulamada sadece emekliler değil; şüpheli işlem gerçekleştirdiği düşünülen emekliler ile aynı dönemde çalışan vatandaşlar da tanık olarak dinleniyor.

Tebligat alanların 3 iş günü içerisinde SGK'ya başvuru yapması gerekiyor. Bu aşamada emeklilerin yalnızca bilgisine başvurulurken, neden şüpheli olarak göründüklerine ilişkin detaylı bir bilgi paylaşılmamakta ve yalnızca çalışma geçmişlerine yönelik sorular yöneltilmekte.

100 BİNE YAKLAŞTI!

Bu kapsamda hazırlanan tebligatların sayısı 100 bine yaklaşırken, gelecek yılda denetimlerin odağı daha düşük nüfuslu şehirlere kaydırılacak.

YASAL FAİZLE GERİ İSTENECEK

Emeklilik işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilmesi halinde ilgili kişiden emeklilik hayatı boyunca elde ettiği maaş geliri yasal faizi ile birlikte geri tahsil edilmekte. Ayrıca gerekli görülmesi halinde SGK, söz konusu emekli hakkında adli makamlara şikayet başvurusunda bulunabilecek. Denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte, ilgili emeklinin çalışma geçmişinden usulsüz çalıştığı döneme ait tüm primler silinecek.

Yeniden emeklilik hakkı elde edilebilmesi için usulsüz alınan maaşın iadesinin yanı sıra eksik kalan prim günlerinin de tekrardan tamamlanması şart koşulacak.

Kaynak: Sözcü