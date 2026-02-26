FİNANS

SGK’dan erteleme ve taksit bekleyenlere kolaylık geldi: Şartlar değişti!

Şubat ayının başında Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu olanlar için yeni bir erteleme ve taksitlendirme düzenlemesi açıklamıştı. SGK’nın yayımladığı genelge ile teminat koşulları gevşetildi ve ödeme planında esneklik sağlandı. Peki SGK’nın yeni düzenlemesinin detayları neler? İşte konu ile ilgili detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

SGK’ya olan borçların ödenememesi işletmeler için pek çok olumsuz durumun oluşmasına neden oluyor. Prim borcu olan işletmeler, istihdam teşviklerinden faydalanamıyor, kamu ihalesi için gerekli olan bazı belgeleri temin edemiyor ve SGK’nın icra takip ve haciz işlemlerine de başlaması durumunda ticari faaliyetleri durma noktasına gelebiliyor.

İşletmelerin bu mağduriyetlerden zara görmemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu olanlar için yeni bir erteleme ve taksitlendirme düzenlemesi açıklamıştı. Düzenlemeden faydalanmak isteyenler ise detayları merak ediyor.

EK TEMİNAT ZORUNLULUĞU OLMAYACAK!

SGK’nın aldığı yeni karar ile birlikte teminatsız taksitlendirme limiti 50 bin TL’den bu sınır 250 bin TL’ye çıktı. Yani borcu 250 bin TL’yi aşmayan borçlular, ek teminat sunmadan taksitlendirme yapma hakkına sahip oldu. Borcu 250 bin TL’yi aşan borçlular ise, 250 bin TL düşerek kalan borcun yarısı kadar teminat gösterecek.

İlk 6 taksit için ise kademeli ödeme planı talep edilmesine izin verildi. Böylece, düşük taksitlerle başlayıp daha sonra tam ödeme yapılmasını mümkün olacak.
BİR KOLAYLIK DAHA SAĞLANDI

Ticari faaliyetleri ve resmi işlemlerin sürdürülmesine önemli katkısı olan ‘borcu yoktur’ yazısı için ise önemli bir kolaylık sağlandı. Buna göre, 4/B kapsamında sigortalı olan esnaf ve tarım Bağ-Kur’lular, borçlarını taksitlendirdiklerinde bu yazıyı alabilecekler.
3’TEN 4’E YÜKSELTİLDİ

Ödemede zorluk yaşayan borçlular için SGK yeni bir esnekliği daha hayata geçirdi. Taksit aksama hakkı üçten dörde yükseltildi. Buna göre, bir takvim yılı içinde dördüncü gecikme yaşandığında tecil bozulacak ancak bu ek hak borçlulara ilave bir tolerans sağlayacak.
BAŞVURULAR NEREDEN?

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, SGK il veya ilçe müdürlüklerine yazılı dilekçeyle başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sırasında ilk taksitin ödenmesiyle tecil işlemi başlıyor ve ödeme planı devreye giriyor.

