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SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

04.10.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu, bir defalığına mahsus olmak üzere grip aşısının fiyatını karşılayacaklarını sosyal medya hesabından açıkladı. Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup olan 65 yaş ve üzerindeki kişilerde herhangi bir belge aranmaksızın grip aşılarının karşılanacağı belirtildi.

SGK'dan flaş grip aşısı açıklaması!

Bazı kronik hastalık taşıyanlar; Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar, Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar, 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların grip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün.

GRİP AŞISI ÜCRETİ 85,12 TL

Gebeliğin 13. haftasından doğuma kadar geçen sürede anne adayları da ücretsiz grip aşısı yaptırabiliyor. Grip aşısı eczanelere gelmeye başladı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 85,12 TL olan aşının eczanelerden ücretli olarak verilmeye başladığını duyurdu.

TEİS Başkanı Nurten Saydan, grip aşısının eylül ve kasım ayında yapılması önerisinde bulunarak, “Grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından 1 yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir” ifadelerini kullandı.

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sgk grip aşısı
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