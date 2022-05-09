SGK'dan sıfır faizli konut kredisi fırsatı! Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor

Konut sahibi olmak isteyen fakat maddi durumu yetersiz olan o kişiler SGK'nın faizsiz konut kredisi desteğinden faydalanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu bu sene 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinde bulunmayı planlıyor. Bunun için en önemli belge SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden elde edilebilecek.

İşte SGK'dan sıfır faizli konut kredisi fırsatının ayrıntıları...

SGK'DAN SIFIR FAİZLE KONUT KREDİSİ ALMA FIRSATI!

Ev almak için kredi kullanmak isteyenler arayışa girdi. SGK'lılara sunulan faizsiz konut kredisi bu konuda en çok merak edilen fırsatlar arasında bulunuyor. Devlet dar gelirli vatandaşlar için barınma, eşya yardımı, kira desteği verirken, SGK da faizsiz konut kredisi desteği sağlayabilmekte. Konut kredisinin geri ödemeleri ise vatandaşın aldığı aylık oranına göre belirlenmekte. Buna göre örneğin 3 bin lira aylığı olanlar 750 lira taksit ödüyor. Öncelikle alınan hak sahipliği belgesiyle birlikte Ziraat Bankası'na başvuru yapılması gerekmekte.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Faizsiz krediden yararlanabilmek için ise bazı şartları taşımak gerekiyor. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları nedeniyle kendilerine aylık bağlananların,

-Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybeden kişilerden dul ve yetimlerinin,

-Harp ya da vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

-Yukarıdaki durumlar kapsamında harp ya da vazife malulü sayılanlardan sınıf ya da görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

-İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

-684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz gazilerinin faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunan kişilere "Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenlenmekteydi.

Fakat krediyle ilgili kurumdan yeni yapılan açıklama şöyle oldu:

"Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

ÇEKİLEN KREDİ BORCU NASIL TAHSİL EDİLİYOR?

Kredinin geri ödenme yöntemi de merak ediliyor. Hak sahibi tarafından geri ödenmesi Sosyal Güvenlik Kurumunca, hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu aylığının 1/4'ü oranında kesilerek gerçekleşmekte.

Ayrıca aylık bağlanmamış veya aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının ¼'ünün %25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene dek hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılacaktır.



