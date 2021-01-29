FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK prim yapılandırma ödeme 2021: SGK borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? SGK yapılandırma nasıl yapılır, son durum nedir?

SGK prim yapılandırma ödeme 2021: SGK borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? SGK yapılandırma nasıl yapılır, son durum nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2021 09:31 | Son Güncelleme

SGK prim borçlarına yapılandırma başvurusunda sona gelindi. Koronavirüsten dolayı SGK prim borcu yapılandırma başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarihin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar "SGK yapılandırma uzatıldı mı, SGK yapılandırma bitiş tarihi nedir" sorularına cevap aramaya başladı. Daha önce bir kez bir ay uzatılan SGK yapılandırma başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi tekrar uzatılacak mı? SGK yapılandırma son durum...

SGK prim yapılandırma ödeme 2021: SGK borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? SGK yapılandırma nasıl yapılır, son durum nedir?

Son dakika SGK yapılandırma uzatıldı mı sorusu gündem oldu. Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihi itibari ile yürürlüğe giren kanunla birlikte resmi olarak SGK prim borçları yapılandırma başvuruları başladı. Binlerce SGK prim borcu olan vatandaşların SGK prim yapılandırma başvuru süresinde sona gelindi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan SGK ödemelerin için kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Zamanında ödeme yapan SGK prim borçları için vatandaşa indirim sağlanabiliyor. SGK prim borcu e-Devlet üzerinden ödenmeye çalışıldığında miktar görünmediği için ödemeleri PTT üzerinden yapmak daha uygun oluyor. Peki **SGK yapılandırma başvuru tarihleri nedir? SGK prim borcu yapılandırma 2021 bitiş tarihi değişti mi?

SGK PRİM YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında" geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Bakan Selçuk, sigorta primlerinin, genel sağlık sigortası priminin, işsizlik sigortası priminin, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu hatırlattı. 17 Kasım 2020 tarihi itibari ile SGK prim yapılandırma başvuruları alınarak başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak 2020 olarak belirlenmişti. Daha sonra SGK yapılandırma başvuru süresi uzatılarak 31 Ocak 2021 tarihine alındı.

Ayrıca SGK prim borcu ödeme yöntemleri kartla ödenebiliyor. Özelikle SGK ödemelerinin, ödeme yöntemleri e-Devlet üzerinden ya da PTT üzerinden sağlandığında değişiklik gösterebiliyor. Peki SGK prim borcu kartla nasıl ödenir? İşte işveren, sigortalı ve diğer SGK prim ödeme kanalları...

sgk prim borcu ödeme yöntemleri

SGK YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 31 Ocak 2021'de sona erecek SGK yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatıldı. SGK yapılandırma uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz.

SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU BİTİŞ TARİHİ 2021

SGK prim yapılandırma hesaplama 2021 nasıl olacak araştırması yapılırken, SGK prim yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor merak ediliyordu. Başvurular 17 Kasım itibariyle alınmaya başlandı ve 31 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 31 Ocak 2021'de sona erecek SGK yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatıldı. SGK prim borcu yapılandırma son durum gelişmeleri olursa haberimizde yer alacaktır.

SGK PRİM BORCU FAİZLER SİLİNECEK Mİ?

Yapılandırma düzenlemesinin vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğini ve faiz yerine borçların, Yİ-ÜFE ile güncelleneceğini belirtti.

SGK’nın yeni prim yapılandırmasıyla birlikte örneğin; 2008 yılında 1.200 TL anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek. İki taksitte ödeyenlere ise yüzde 50’lik bir indirim uygulanabilecek. 31 Aralık 2020 tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarının; anapara borcunun yüzde 50’si silinebilecek ve kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenebilecek. Diğer yandan borçlar, ikişer aylık periyodlarla; 6,9,12 ve 18 taksit seçeneği ile ödenebilecek.

SGK SAĞLIK SİGORTALILARIN BORÇLARI YAPILANDIRILDI

Genel sağlık sigortası borcu bulunanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizlerinin tamamen silineceğini vurgulayan Bakan Selçuk, “Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırır ve geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve tüm primleri devlet tarafından karşılanacak” dedi.

BAĞ-KUR SİGORTALILARIN YAPILANDIRMA BORÇLARI NE OLACAK?

Bakan Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçlarının silineceği bilgisini paylaştı. Selçuk, ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanı bulunduğunu ifade etti.

SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Bakan Selçuk, işverenlerin başvurularını e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildirdi.

Başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşlarımızın yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceğiz. Bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalılarımızın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmaları da yeterli olacak.

Ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacaktır.

SGK PRİM BORCU TAKSİTLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SGK prim borcu ödemeleri ne zaman başlıyor araştıran vatandaşlar, Resmi Gazete'de 17 Kasım 2020 tarihinde kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru yapabilecekler. İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak. 30 Aralık 2020'de yayımlanan Resmi Gazete'de bu süre bir ay daha ertelendi.

SGK PRİM BORCU NE KADAR SÜREDE ÖDENECEK?

SGK prim borcu yapılandırma yapan vatandaşlar borçlarını maksimum 18 taksit olacak şekilde ödeyebilecekler. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani tüm SGK yapılandırma borçlarının 36 ayda bitmesi öngörülüyor.

SGK PRİM BORCU KART İLE NASIL ÖDENİR?

SGK prim borçları üç farklı başlıkla kredi kartıyla ödenebiliyor. Sigortalı ödemeleri, iş veren ödemeleri ve diğer ödemeler olarak bu üç başlık araştırılıyor. Peki kredi kartıyla sigorta primi nasıl ödenir?

sgk prim borcu ödeme yöntemleri

SGK İŞ VEREN ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

SGK prim borcunu ödemek isteyen işveren borcun türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

SGK prim borcu ödemeleri: işveren yapılandırma, işveren İPC tahsilatı, işveren icra dosya tahsilatı, işveren cari dönem, işveren geçmiş dönem, işveren icra taksit tahsilatı, işveren icra taksit peşinatı, işveren icra toplam borç tahsilatı ödemeleridir.

sgk prim borcu ödeme yöntemleri

SGK SİGORTA ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

SGK prim borcunu ödemek isteyen sigortalı ödemeleri borcun türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

Bağ-Kur cari dönem, Bağkur SGDP ve Bağ-Kur ve Bağ-Kur geçmiş dönem ödemeleri hem taksitli hem de peşin olarak ödenebiliyor.

sgk prim borcu ödeme yöntemleri

SGK DİĞER ÖDEMELERİ NEDİR?

SGK prim borcunu ödemek isteyenler aşağıdaki ödemeleri de yapabiliyor;

Ek-5 sigorta primi,

4/a Tarım SSK,

GSS prim,

Ek-6 sigorta primi gibi ödemeler diger SGK prim borcu ödemeleri olarak geçiyor.

Kredi kartıyla yapılan bir diğer ödemeler ise, isteğe bağlı yapılandırma ve topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı yapılabiliyor.

SGK prim borcu yapılandırma 2020

SGK PRİM ÖDEMELERİNDE BANKA KOMİSYON ALIR MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan ödemelerde bankaların belirlediği miktarda komisyon alınıyor. Bu komisyon tutarı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil de, serbest rekabet koşullarından dolayı bankalar tarafından belirleniyor.

SGK prim borcu yapılandırma 2020

KREDİ KARTI İLE SGK ÖDEMESİ YAPAN BANKALAR HANGİSİ

Akbank, Albaraka, Bank Asya

Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası

Halk Bank, HSBC, İş Bankası

TTKB Bankası, Vakıfbank

Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası

SGK prim borcu yapılandırma 2020

SGK İDARİ PARA CEZASI NASIL ÖDENİR?

SGK idari para cezaları ödemeleri hem PTT hem de e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e- Devlet'ten yapılan ödemede menü olmadığı için menüyü siz seçiyorsunuz.
PTT'den yapılan ödemelerde menüleri yine sizin söylemeniz gerekecektir. SGK prim borcu ödemeleri sistemde görülmediği için PTT çalışanını siz yönlendireceksiniz.

SGK idari para cezası ödeme menüsü

İdari para cezası ödemek için aşağıdaki menüyü söyleyerek ya da giriş yaparak ilelenebilir;

SGK MOSİP ödemeleri

4-A işveren ödemeleri

İşveren idari para cezaları ödemeleri

Bu menüye sırayla giriş yapıldıktan sonra ekrana gelen forma 26 haneli işyeri sicil numarası girildiğinde ödeme yapılmış olur. İdari para cezası anında sisteme yansımadığı için sisteme birkaç saat sonra yansıyacaktır. Eğer sisteme yansımazsa PTT veznelerinden dilekçe yazarak şikayette bulunmalısınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bunu da bir hatırlayalım!
AGİ nasıl hesaplanıyor, 2021'de ne kadar oldu?AGİ nasıl hesaplanıyor, 2021'de ne kadar oldu?
Bıldırcın yetiştiriciliği için hibe desteği var mı?Bıldırcın yetiştiriciliği için hibe desteği var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler
Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler
Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var
İBB toplantısında oy birliğiyle kabul edildi! Yüzde 44 zam
İBB toplantısında oy birliğiyle kabul edildi! Yüzde 44 zam
SGK, vergi, KYK, MTV yapılandırma başvuru süreleri bitiyor!
SGK, vergi, KYK, MTV yapılandırma başvuru süreleri bitiyor!
Dev kozmetik şirketinden flaş karar
Dev kozmetik şirketinden flaş karar
İŞKUR'dan annelere günlük 108,68 lira kazançlı kurs!
İŞKUR'dan annelere günlük 108,68 lira kazançlı kurs!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü
Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü
Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü
Satışlar durdu, fiyatlar yüzde 20 düştü
Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı
Milyonları ilgilendiren kararı duyurdu: Süre uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KYK borcu yapılandırma ödeme 2021: KYK borç yapılandırma tarihi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? KYK yapılandırma nasıl yapılır, son durum nedir?
KYK borcu yapılandırma başvuru süresi bitiyor!
Vergi yapılandırma ödeme linki 2021: Vergi yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Vergi yapılandırma nasıl yapılır, son durum nedir?
Vergi yapılandırma başvurusu bitiyor!
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar kaça kadar açık? İşte 29 Ocak banka çalışma saatleri
İşte bankaların yeni çalışma saatleri
2021 AGİ tablosu... AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? 2021 maaşlar ve AGİ ücretleri değişti mi? Evli, bekar ve çocuklu AGİ kaç lira? AGİ ne kadar?
AGİ nasıl hesaplanıyor, 2021'de ne kadar oldu?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TL ödünç para! Ödünç para yardımı kapsamı nedir? 2020 ödünç para yardımı!
5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları 2021... Sosyal yardım paraları (3.faz) ne zaman yatacak? e-Devlet, T.C. pandemi yardımı sonucu öğrenme!
1000 TL başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.