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SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesapladı! Asgari ücretliye emeklilikte huzur yok... Sigorta primleri ile 7.5 katına kadar liste hazırladı: Her ay 30 lira para kaybediyorlar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.10.2024 11:51
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SGK'ya her ay yatırılan işçi ve işveren priminin emekli olunduğunda aylıklara katkısı oluyor. Asgari ücret ise brüt olarak 20 bin 2 TL net olarak ise 17 bin 2 lira. Peki asgari ücretlinin emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret üzerinden ödenen sigorta primlerinin emekli aylığına katkısını hesapladı. İşte detaylar...

SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesapladı! Asgari ücretliye emeklilikte huzur yok... Sigorta primleri ile 7.5 katına kadar liste hazırladı: Her ay 30 lira para kaybediyorlar

Her vatandaş yıllarca çalıştıktan sonra hayat standartlarını düşürmeyen bir emeklilik ücreti ile beraber hayatını devam ettirmek istiyor. Dünya Gazetesi'nin yazanı SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret üzerinden emekli aylıklarını hesapladı.

Brüt asgari ücretin 20 bin 2 TL. Bu tutarın 7.5 katına kadar prime esas kazançlar, en yüksek tavan aylık 150.018 TL’ye kadar SGK’ya işverenler tarafın­dan brüt maaşlara göre bildiriliyor.

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Ancak ödenen prim kapsamında asgari ücretle çalışanların emekli olduklarında kök aylıklarında her ay prim ödendikçe 25 - 30 lira arasında bir kayıp yaşanıyor.
Bununla beraber asgari ücretin 7.5 katıyla çalışan kişinin emekli aylığı her ay 400-450 TL arasında artar.

Aylık maaşlara göre ödenen sigorta primlerinin emekli aylığına katkısı;

Asgari Ücretle çalışan için; Emekli aylığını her ay 25-30 TL düşürür.

Asgari ücretin 2 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 80-100 TL arttırır.

Asgari Ücretin 3 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 150-160 TL arttırır.

Asgari Ücretin 4 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 200-220 TL arttırır.

Asgari Ücretin 5 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 260-280 TL arttırır.

Asgari Ücretin 6 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 300-320 TL arttırır.

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Asgari Ücretin 7 katı ile çalışan için; Emekli ay­lığını her ay 350-375 TL arttırır.

Asgari Ücretin 7,5 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.

Asgari Ücretin 10 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.

Asgari Ücretin 15 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.

Asgari Ücretin 20 katı ile çalışan için; Emekli aylığını her ay 400-450 TL arttırır.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret maaş emekli
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