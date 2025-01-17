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Sınır 10 bin liraydı! Vatandaş tepki gösterince bankalar düğmeye bastı: Para çekmede limitler güncellendi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.01.2025 11:50
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Vatandaşların para çekme limitlerinin az olmasından dolayı rahatsızlıklarını sık sık dile getirince bankalar düğmeye bastı. Buna göre, bankalar QR kodu ile para çekme limiti artırdı. İşte limit artıran bankalar...

Sınır 10 bin liraydı! Vatandaş tepki gösterince bankalar düğmeye bastı: Para çekmede limitler güncellendi...

Yüksek enflasyon nedeniyle para çekme limitini güncellemeyen bankalar, vatandaşın limit artırımı talebine yönelik bir çözüm buldu. Yeni banknotların basılmaması, bireysel müşterilerin ATM aracılığıyla yaptığı para çekme ve yatırma işlemlerinde mağduriyet yaşamasına neden oluyor.
Para çekme limitlerinin güncellenmesi talebine yönelik ise bankalardan QR kod hamlesi geldi. Sözcü'nün haberine göre, komisyon ödemeden yapılabilecek günlük para çekme miktarını 10 bin TL ile sınırlı tutması, nakit kullanımının gerekli olduğu bazı alanlarda sorun yaşanmasına neden oluyor.
Ayrıca, ihtiyacı olan parayı alabilmek için vezne kuyruğuna giren çok sayıda vatandaş bankaların iş yükünü de artırıyor. Kart ve QR kod hakkını birleştirerek para çekim işlemini yerine getiren vatandaşlar artık bunun da yeterli gelmediğini ifade ediyordu.
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QR LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte birçok özel banka QR koduyla yapılan çekim işlemlerinde günlük limitleri yükseltme kararı aldı. Ancak vatandaşın talebi kartlı işlemlerde limitin yükselmesini talep ediyor.

LİMİT NE KADAR OLDU?

Bankaların kartlı işlemlerde değişikliğe gitmediği ve bazı özel bankaların QR kodlu para çekme işlemlerinde yükselttiği limitlerle birlikte güncel tablo şu şekilde:
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Para Çekme Limitleri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Yetersiz, daha fazla limit artışı gerekli
Yeterli, şu anda bu limit yeterli
Kartlı işlemler için limit artırılmalı
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
banka QR Kod Para çekme limiti
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