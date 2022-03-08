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Shell'den Rus petrolü kararı! Alımları durduruyor

08.03.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Shell'in ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil olmak üzere tüm Rus hidrokarbonlarındaki katılımlarından aşamalı olarak çekileceği bildirildi.

Shell'den Rus petrolü kararı! Alımları durduruyor

Shell'den yapılan yazılı açıklamada, ilk adım olarak şirketin Rus ham petrolünün tüm spot alımlarını durduracağı ve Rusya'daki servis istasyonlarını, havacılık yakıtları ve madeni yağ operasyonlarını da kapatacağı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Üst Yöneticisi (CEO) Ben van Beurden, Avrupa'ya enerji akışını durdurmaya yönelik tehditlerin, karşı karşıya kalınan zor seçimleri ve olası sonuçları daha net gösterdiğini kaydetti.

Van Beurden, bu haftaki hükümet açıklamalarının ardından şirketin pozisyonunu net bir şekilde ortaya koymak istediklerini vurgulayarak, hükümetler tarafından aksi halde yönlendirilmedikçe atılacak adımları şöyle sıraladı:

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"Rus ham petrolünü spot piyasadan almayı derhal durduracağız ve vadeli sözleşmeleri yenilemeyeceğiz. Aynı zamanda, hükümetlerle yakın istişarede bulunarak ham petrol tedarik zincirindeki Rus alımlarını durduracak şekilde değiştireceğiz. Bunu olabildiğince hızlı yapacağız ancak fiziksel konum ve alternatiflerin mevcudiyeti, bunun tamamlanmasının haftalar alabileceği ve bazı rafinerilerimizde verimin azalmasına yol açacağı anlamına geliyor. Rusya'daki servis istasyonlarımızı, havacılık yakıtları ve madeni yağ operasyonlarımızı kapatacağız. Bunu en güvenli şekilde yapmak için çok dikkatli bir şekilde ele alacağız ancak süreç hemen başlayacak. Rus petrol ürünleri, boru hattı gazı ve LNG'den aşamalı olarak çekilmeye başlayacağız. Bu karmaşık bir meydan okumadır. Enerji sisteminin bu bölümünü değiştirmek, hükümetler, enerji tedarikçileri ve müşterilerin ortak eylemini gerektirecek ve diğer enerji kaynaklarına geçiş çok daha uzun sürecektir."

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