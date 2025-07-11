FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı

Piyasada çok talep gören Çinli bir markanın SUV aracını satın alan bir kişinin başına gelenler şaşırttı. Aracı 1 yıl kullandıktan sonra fren sisteminden gelen ses nedeniyle Balıkesir’de aracı servise götürdü. Servisten aldığı yanıtla hayatının şokunu yaşayan kişi soluğu Tüketici Hakem Heyeti’nde (THH) aldı. Tüketici Hakem Heyeti’nden dikkat çeken bir karar çıkarken, firma karara itiraz ederek tüketiciye dava açtı. İşte mahkemenin kararı...

Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı
Cansu Akalp

Sıfır araç alan herkesi ilgilendiriyor! Tüketiciler sıfır araç da satın almış olsalar zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşabiliyorlar.

31.12.2023 tarihinde Bursa’dan piyasada çok talep gören bir Çinli markanın SUV aracını satın alan kişi, aracı aldıktan 1 yıl sonra 19.000 kilometredeyken fren sisteminden sesler gelmeye başladığını fark etti.

FREN SİSTEMİNDEN GELEN SES SONRASI ARACINI SERVİSE GÖTÜRDÜ

Milliyet'in haberine göre; 03.01.2025 tarihinde Balıkesir’de aracını servise götüren kişiye servis tarafından balata ve disk kontrolünün yapıldığı ve balataların %75 oranından sağlam olduğu, disklerde herhangi bir sıkıntı olmadı söylendi. Fren sisteminden ses geldiği teyit edildi ve durum markanın genel merkezine bildirildi.

14.01.2025 tarihinde aracını tekrar servise götüren kişi fren sisteminden gelen sesin devam ettiğini belirterek bunun çözülmesini istedi. Servis raporunda sorunun kullanıcıdan kaynaklandığına yönelik cevap aldı. Fren sisteminin garanti kapsamına girmeyeceğini öğrendi.

Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı 1

SORUN ÇÖZÜLMEYİNCE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURDU

Bunun üzerine 25.01.2025 tarihinde Tüketici Hakem Heyetine başvuran V.D isimli kişi aracın fren sisteminden ses geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Konuyla ilgili 3 defa servise başvurdum ve markaya yazdığım halde aynı cevapla geri döndürülmekteyim. Balata aşınan parçadır garantiye girmez denilmekte fakat benim aracımın balataları sağlam olduğu halde ses çıkarmakta. Sıkıntının balatalardan kaynaklandığını da ancak servise 4. gidişimde teyit ettirebildim. Kendi imkanlarımla balata değişimi yapsam dahi sesin kesileceğinin garanti edilemeyeceğini bildirmekteler. Talebim raporlarda sağlam olduğu belirtildiği halde ses çıkaran ve endişeye sebep olan fren balatalarının ses yapmayan ve gerekli standartları karşılayan yeni balatalar ile garanti kapsamında değiştirilmesi ve yine varsa fren sistemindeki başka arızaların garanti kapsamında giderilerek aracımı çekinmeden kullanabileceğimin tarafıma belgelendirilmesidir.”

MARKADAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE SAVUNMA: ‘AŞINAN KISIMLAR GARANTİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ’

Marka, Tüketici Hakem Heyeti’ne yaptığı savunmada fren disk ve balatların ‘aşınan’ malzemeler sınıfında olduğu ve dolayısıyla garanti kapsamında değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

Fren balatalarına ilişkin sorunlarda 6 ay ve 5.000 km sınırları içerisinde kalan araçlar için ücretsiz onarım sağlandığı fakat başvuru konusu aracın her iki eşiğin de üzerinde kalıyor olması sebebiyle garanti taleplerinin olumsuz karşılandığı ifade edildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ TAYİN ETTİ

Bunun neticesinde Tüketici Hakem Heyeti bilirkişi tayin etti. Bilirkişi raporunda fren balatalarının %75 seviyelerinde olduğu, fren disk yüzeylerinde deformasyon olmadığı, gündüz 23 derece sıcaklıkta yapılan testte frenleme yapılmış olup balata veya fren sisteminden anormal bir ses oluşmadığı belirtildi.

Bilirkişi ürün sahibi ile yapılan yüz yüze görüşmelerde sabah soğuk havalarda fren balatalarından ses geldiğini öğrendi. Söz konusu otomobil ile ilgili inceleme neticesinde gece hava soğukken yapılan testte sol arka fren balatasından ses geldiği teyit edildi.

HEYET, TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

Bilir kişi raporu sonrası Tüketici Hakem Heyeti 30.04.2025 tarihinde tüketiciyi haklı buldu. Şikayete konu otomobilin fren balatalarının ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilerek çalışır vaziyette tüketiciye teslim edilmesi gerektiğine hükmedildi.

FİRMA DAVA AÇTI, MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Bunun üzerine firma Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz ederek Balıkesir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtiraz’ davası açtı. Mahkeme davacı ve davalı tarafı dinledikten sonra 08.07.2025 tarihinde firmanın açtığı davanın reddine karar verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık açıkladı! İhracatta öne çıkan 5 şehir belli olduBakanlık açıkladı! İhracatta öne çıkan 5 şehir belli oldu
Çalışma hayatında yeni düzenleme!Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Araç servis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisini paylaştı! Aşk dolu sözler

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisini paylaştı! Aşk dolu sözler

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

'Yamana atmamak lazım' Gram altın için yeni tahmin

'Yamana atmamak lazım' Gram altın için yeni tahmin

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.