Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı

Sıfır araç alan herkesi ilgilendiriyor! Tüketiciler sıfır araç da satın almış olsalar zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşabiliyorlar.

31.12.2023 tarihinde Bursa’dan piyasada çok talep gören bir Çinli markanın SUV aracını satın alan kişi, aracı aldıktan 1 yıl sonra 19.000 kilometredeyken fren sisteminden sesler gelmeye başladığını fark etti.

FREN SİSTEMİNDEN GELEN SES SONRASI ARACINI SERVİSE GÖTÜRDÜ

Milliyet'in haberine göre; 03.01.2025 tarihinde Balıkesir’de aracını servise götüren kişiye servis tarafından balata ve disk kontrolünün yapıldığı ve balataların %75 oranından sağlam olduğu, disklerde herhangi bir sıkıntı olmadı söylendi. Fren sisteminden ses geldiği teyit edildi ve durum markanın genel merkezine bildirildi.

14.01.2025 tarihinde aracını tekrar servise götüren kişi fren sisteminden gelen sesin devam ettiğini belirterek bunun çözülmesini istedi. Servis raporunda sorunun kullanıcıdan kaynaklandığına yönelik cevap aldı. Fren sisteminin garanti kapsamına girmeyeceğini öğrendi.

SORUN ÇÖZÜLMEYİNCE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURDU

Bunun üzerine 25.01.2025 tarihinde Tüketici Hakem Heyetine başvuran V.D isimli kişi aracın fren sisteminden ses geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Konuyla ilgili 3 defa servise başvurdum ve markaya yazdığım halde aynı cevapla geri döndürülmekteyim. Balata aşınan parçadır garantiye girmez denilmekte fakat benim aracımın balataları sağlam olduğu halde ses çıkarmakta. Sıkıntının balatalardan kaynaklandığını da ancak servise 4. gidişimde teyit ettirebildim. Kendi imkanlarımla balata değişimi yapsam dahi sesin kesileceğinin garanti edilemeyeceğini bildirmekteler. Talebim raporlarda sağlam olduğu belirtildiği halde ses çıkaran ve endişeye sebep olan fren balatalarının ses yapmayan ve gerekli standartları karşılayan yeni balatalar ile garanti kapsamında değiştirilmesi ve yine varsa fren sistemindeki başka arızaların garanti kapsamında giderilerek aracımı çekinmeden kullanabileceğimin tarafıma belgelendirilmesidir.”

MARKADAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE SAVUNMA: ‘AŞINAN KISIMLAR GARANTİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ’

Marka, Tüketici Hakem Heyeti’ne yaptığı savunmada fren disk ve balatların ‘aşınan’ malzemeler sınıfında olduğu ve dolayısıyla garanti kapsamında değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

Fren balatalarına ilişkin sorunlarda 6 ay ve 5.000 km sınırları içerisinde kalan araçlar için ücretsiz onarım sağlandığı fakat başvuru konusu aracın her iki eşiğin de üzerinde kalıyor olması sebebiyle garanti taleplerinin olumsuz karşılandığı ifade edildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ TAYİN ETTİ

Bunun neticesinde Tüketici Hakem Heyeti bilirkişi tayin etti. Bilirkişi raporunda fren balatalarının %75 seviyelerinde olduğu, fren disk yüzeylerinde deformasyon olmadığı, gündüz 23 derece sıcaklıkta yapılan testte frenleme yapılmış olup balata veya fren sisteminden anormal bir ses oluşmadığı belirtildi.

Bilirkişi ürün sahibi ile yapılan yüz yüze görüşmelerde sabah soğuk havalarda fren balatalarından ses geldiğini öğrendi. Söz konusu otomobil ile ilgili inceleme neticesinde gece hava soğukken yapılan testte sol arka fren balatasından ses geldiği teyit edildi.

HEYET, TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

Bilir kişi raporu sonrası Tüketici Hakem Heyeti 30.04.2025 tarihinde tüketiciyi haklı buldu. Şikayete konu otomobilin fren balatalarının ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilerek çalışır vaziyette tüketiciye teslim edilmesi gerektiğine hükmedildi.

FİRMA DAVA AÇTI, MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Bunun üzerine firma Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz ederek Balıkesir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtiraz’ davası açtı. Mahkeme davacı ve davalı tarafı dinledikten sonra 08.07.2025 tarihinde firmanın açtığı davanın reddine karar verdi.