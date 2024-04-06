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Sıfır faizli kredi ile yarış başlattılar! İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 86'yı aşınca bankalar harekete geçti: İşte ucuz kredinin yol haritası...

06.04.2024 12:05
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İhtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 86 ile zirve yapmasının ardından “en uygun kredi”, “en düşük faiz” gibi aramalar nakit paraya ihtiyacı olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yüksek faiz oranlarıne rağmen vatandaşın talebi devam ederken bankaların müşteri kazanmak için yaptığı kampanyalar dikkat çekti. Bankalar yeni müşterilere sıfır faizli kredi imkanı sağlayan araçlar sundu.

Sıfır faizli kredi ile yarış başlattılar! İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 86'yı aşınca bankalar harekete geçti: İşte ucuz kredinin yol haritası...

Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası, faiz oranlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak açıklanan 29 Mart verilerine göre ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 86,20 ile yeni rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu haftada ihtiyaç kredisi hacmi, BDDK verilerine göre 1 trilyon 86 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam, önceki iki haftaya göre hafif artışa işaret etti. Faizlerle beraber kredi hacmindeki artışın da devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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HER 10 KREDİDEN 6’SI KISA VADELİ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, tüketiciler, ihtiyaç kredilerinde daha çok kısa vadeye odaklanmış durumda. Burada 12 aylık vade tercihinin öne çıktığı belirtilirken; rakamlar, talep edilen her 10 kredi talebinin 6’sının “bir yıl vade” seçeneğine yöneldiğini gösteriyor. Tüketicilerin kısa vadeyi tercih ederek, daha uzun vadelerde katlanarak artan faiz yükünden de kurtulmayı amaçladığı; böylece durağan piyasada ihtiyaçlarını da ertelemeden elde etme yolunu seçtiği belirtiliyor.

TÜRK LİRASI (298)

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİ O BANKADA

5 Nisan itibarıyla tüketici kredilerine bakıldığında, en düşük ihtiyaç kredisi oranı 3,99 ile TEB tarafından sunuluyor. “Yeni müşteri olma” şartı aranan bu pakette, 100 bin TL kredi 12 ay vade ile geri ödendiğinde; aylık taksitler 11 bin 400 TL oluyor ve toplam geri ödeme de 137 bin 397 TL olarak gerçekleşiyor. 100 bin TL kredi 24 ay vade ile tercih edildiğinde ise, her ay 7 bin 379 TL taksit ödeniyor. Toplamda 177 bin 682 TL geri ödeme yapılıyor.

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UZUN VADEDE FAİZ GERİ ÖDEMESİ İKİ KAT FAZLA

Her iki pakette de kullanılan kredinin miktarı aynı olmasına rağmen 12 ayda 37 bin 397 TL olan faiz yükünün, 24 ayda 77 bin 682 TL’ye çıktığı dikkatlerden kaçmıyor. Dolayısıyla vatandaşlar da faiz yükü neredeyse yarı yarıya olan 12 aylık kredilere yöneliyor.

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SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI SUNDULAR

Ayrıca bugün birçok banka “sıfır faizli” kredi paketleri de sunuyor. Ancak bu paketler müşteri kazanmaya yönelik olduğu için, hem taksit sayıları 6 ay ile sınırlı oluyor. Hem de maksimum rakam 20 bin-25 bin TL arasında değişiyor. Bu uygulamada kullandırılan kredinin bir kısmı da “kredi kartı nakit avans” olarak tanımlanıyor. Küçük meblağlarda finansman ihtiyacı duyan tüketicilerin bu kampanyalara da yöneldiği belirtiliyor. Örneğin Garanti BBVA yeni müşteriye özel, 15 bin TL’si taksitli nakit avans olmak üzere toplamda 25 bin TL sıfır faizli krediyi 3-6 ay vadede sunuyor. Akbank ise yine yeni müşterilere özel 6 ay vade ile 20 bin TL ihtiyaç kredisini faizsiz olarak teklif ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi
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