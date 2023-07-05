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Sıfır otomobilde zam fırtınası! Temmuz ayında liste fiyatları yine güncellendi ama bayiler ‘araç yetmiyor’ dedi…

05.07.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil fiyatları döviz kurundaki artışla birlikte, temmuz ayında bir kez daha güncellendi listelerdeki tek sorun zamlar da değil, sıfır araç bulabilmek de ayrı bir dert. Haziran ayında fiyatı 1 milyon 600 bin olan bir aracın fiyatı şu anda 1 milyon 740 bin liraya yükseldi. 2 ay önce ise aynı araç 1 milyon 400 bin liraydı. Peki bu durum, ikinci el piyasasına nasıl yansıyacak? İşte ikinci el ve sıfır otomobil fiyatlarındaki son durum…

Sıfır otomobilde zam fırtınası! Temmuz ayında liste fiyatları yine güncellendi ama bayiler ‘araç yetmiyor’ dedi…

Sıfır otomobilde kimi hayalindeki araca kavuşurken kimisi ise artık sıraya bile alınmıyor. Sıfır otomobiller bir kez daha zamlandı. 2-3 aydır sıfır otomobil bakan vatandaşların bayilerden aldıkları cevap ise hep aynı; ‘bekleyin, aracımız yok şu an…’ müşteriler artık bayilerde sıraya bile alınmıyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik sıfır araç piyasasındaki otomobilleri de etkiledi. Sıfır araçlar temmuz ayına zamla başladı. Sıfır araçlara yüzde 10 ila 15 arasında zam yapıldı. Sıfır otomobil bayisi satış müdürü İsmail Kayacan gelen zamlarla ilgili “Kur kaynaklı her ay ciddi anlamda gelen bir zamla karşı karşıyayız. Kur ne kadar artarsa artsın enteresan bir şekilde otomobil satışlarında ciddi bir talep var. Talep çok fazla olunca da otomobil ne kadar gelirse gelsin müşteriye yetmiyor” dedi.

‘RENGİ MODELİ HİÇ FARK ETMEZ DÖRT TEKERİ OLSUN YETER’

‘Yaşanan fiyat artışları müşterilerin sıfır araca bakışını da etkiledi’ diyen satış müdürü Tuğba Polat Korkmaz ise yaptığı açıklamada “Ay içerisinde iki defa zam yansıtılan araçlarımız da oluyor. Eskiden fiyat odaklı gelen müşteriler şu anda bayilere sadece araç var mı diye gelmeye başladı. Aslında sıfır araç bulunuyor ama eskiye nazaran daha fazla talep var.” ifadelerini kullandı.

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Bayilere araç bakmaya gelen müşteriler de ‘rengi modeli hiç fark etmez şu an dört tekeri olan bir araç bulalım da başka hiçbir şey istemiyoruz’ demeye başladı.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DA YÜKSELECEK Mİ?

Sıfır araç alamayan ya da bulamayan müşteriler ise ikinci el piyasasına yöneliyor. Yeni zamlar ise ikinci el piyasasını nasıl etkiledi sorusuna ise Show Haber’e konuşan galericiler “Fabrikaların bir ay tatile girmesi sebebi ile tedarik zincirinde yeniden sıkıntı yaşandığını düşünüyoruz. İkinci el fiyatları da artmaya devam edecektir” şeklinde yanıt verdi.

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