FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigara fiyatları ne kadar oldu, yeni zam geldi mi? İşte Mart 2022 güncel sigara fiyatları!

Sigara fiyatları ne kadar oldu, yeni zam geldi mi? İşte Mart 2022 güncel sigara fiyatları!

20.03.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar hafta başında duyurulmuş olan sigara zammı detaylarını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar konuyla ilgili açıklamada bulunmuş ve sigara fiyatlarına 2 lira daha zam geldiğini duyurmuştu. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu, yeni zam geldi mi? İşte Mart 2022 güncel sigara fiyatları!

Sigara fiyatları ne kadar oldu, yeni zam geldi mi? İşte Mart 2022 güncel sigara fiyatları!

Son günlerde tütün ve tütün ürünlerine gelen zammın detayları merak ediliyor. Sigara fiyatlarına 2021 senesinin son günlerinde ve yeni senenin ilk haftalarında zam uygulanmıştı. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu, yeni zam geldi mi?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigaral fiyatlarına en son Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında üst üste 2 defa zam gelmişti. 14 Mart 2022 Pazar günü Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini açıklamasının sonrasında zam haberleri kesinlik kazanmış oldu.

Sigara fiyatlarındaki zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak. Bu kapsamda en ucuz sigara fiyatı da 23,50 TL oldu. En pahalı sigara ise son zamlarla beraber 40 lira oldu.

GÜNCEL MART 2022 SİGARA FİYATLARI!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geldi mi?Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geldi mi?
Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacakTüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak
Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyorDengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! "Nisan ayında da yağacak"

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan Türkiye için korkutan uyarı: İstanbul Boğazı tehlikede

Rusya'dan çarpıcı iddia: Kiev, ABD ve Batı'nın tesislerine saldırı planlıyor

Rusya'dan çarpıcı iddia: Kiev, ABD ve Batı'nın tesislerine saldırı planlıyor

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Korkunç şüphe! 17 yaşındaki kız otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Zam talebinde bulunan işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Zam talebinde bulunan işçiye Yargıtay'dan kötü haber

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görüntüler şoke etti! Acı içinde kıvrandı

Görüntüler şoke etti! Acı içinde kıvrandı

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.