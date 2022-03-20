Sigara fiyatları ne kadar oldu, yeni zam geldi mi? İşte Mart 2022 güncel sigara fiyatları!

Son günlerde tütün ve tütün ürünlerine gelen zammın detayları merak ediliyor. Sigara fiyatlarına 2021 senesinin son günlerinde ve yeni senenin ilk haftalarında zam uygulanmıştı. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu, yeni zam geldi mi?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigaral fiyatlarına en son Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında üst üste 2 defa zam gelmişti. 14 Mart 2022 Pazar günü Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar'ın bazı sigara markalarına 2 TL zam geleceğini açıklamasının sonrasında zam haberleri kesinlik kazanmış oldu.

Sigara fiyatlarındaki zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak. Bu kapsamda en ucuz sigara fiyatı da 23,50 TL oldu. En pahalı sigara ise son zamlarla beraber 40 lira oldu.

GÜNCEL MART 2022 SİGARA FİYATLARI!

21,50 TL olan sigara 23,50 TL

22 TL olan sigara 24 TL

23 TL olan sigara 25 TL

24 TL olan sigara 26 TL

25 TL olan sigara 27 TL

25,50 TL olan sigara 27,50 TL

