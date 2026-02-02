Sigaraya dev zam kapıda! Tarih belli oldu

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, maliyet artışları ve vergi düzenlemeleri nedeniyle sigara fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Dündar, şubat ayı itibarıyla sigara fiyatlarında artış öngörüldüğünü açıkladı.

NE ZAMAN ZAM GELİYOR?

Dündar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 TL ile 10 TL arasında bir 'geçiş' zammı öngörülüyor."

Yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar ve artan vergi yükü, birçok üründe olduğu gibi sigara fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Açıklamalara göre, şubat ayı itibarıyla sigaraya 5–10 lira aralığında bir "geçiş zammı" yapılması bekleniyor.