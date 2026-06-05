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Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

Sigaraya zam geldi, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla bir sigara grubunun sigara fiyatlarında daha artış gerçekleşti. Söz konusu sigara grubunda "En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları da belli oldu. İşte sigara zammının detayları...

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar
Hande Dağ

SİGARAYA ZAM GELDİ | Bir sigara grubu için daha zam haberi geldi. Şimdi, "Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevabı araştırılıyor.

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar 1

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ

Bir sigara grubunda 5 TL zam gerçekleşti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yeni sigara zammını duyurdu.

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar 2

SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

Zamla beraber söz konusu sigara grubunda yeni fiyat listesinin 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu aktarıldı. Buna göre en ucuz sigara ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti.

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar 3

Söz konusu sigara grubunda en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara 120 TL oldu.

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